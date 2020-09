Ramírez Reyes se registra en el INE para contienda por Morena

El académico Gibrán Ramírez Reyes registró ante el Instituto Nacional Electoral (INE) su candidatura para la presidencia del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Por medio de sus redes sociales, el doctor en Ciencias Políticas y morenista compartió una fotografía donde lo acompañaron militantes del partido que respaldan su postulación.

Ramírez Reyes destacó que no fue acompañado por personajes políticos, sino por quienes defienden "las bases obradoristas" y refirió que su candidatura es "del pueblo".

"Presenté oficialmente mi solicitud de inscripción de candidatura para la presidencia de Morena ante el @INEMexico. No me acompañaron senadores, diputados ni presidentes municipales. Me acompañaron la militancia y las bases obradoristas. ¡Esta candidatura es del pueblo!", tuiteó.





El INE también compartió imágenes del momento en que el joven morenista presentó su inscripción para las elecciones internas del partido.

En las imágenes se ve a Gibrán Ramírez dentro y fuera de las instalaciones del Instituto.





"Continúa el registro, en las oficinas centrales del @INEMexico, de las y los aspirantes a la dirigencia de Morena", escribió el organismo.

MUÑOZ LEDO NO ESTÁ EN EL PADRÓN

El politólogo y aspirante Gibrán Ramírez advirtió que el Diputado Porfirio Muñoz Ledo no podría competir por la dirigencia de Morena como pretende, de acuerdo con los requisitos de la convocatoria del INE y, agregó, es "irónico" hablar de una "renovación" de partido impulsando una candidatura que significa "la construcción de viejos partidos".

"Él ha recurrido a falacias para decir que está en el padrón o decir que es fundador del Movimiento, como si esto fuera la corriente democrática del PRI en 1988, porque no entienden que se trata de una cosa muy distinta el liderazgo del Presidente Andrés Manuel López Obrador", acusó Ramírez Reyes sobre Muñoz Ledo, uno de los fundadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y crítico de ciertas acciones dentro de Morena.

Recriminó que Héctor Díaz-Polanco, presidente de la Comisión Nacional de Honestidad, cercano a la Consejera Bertha Luján, le valide la militancia a Muñoz Ledo sin estar en el padrón de más de 300 mil militantes.





"Los órganos partidarios al servicio de su posición personal sin ningún piso de institucionalidad, ¿para eso queremos ganar el partido, para que sea una pequeña camarilla de la Ciudad de México?", cuestionó el aspirante.

En entrevista previa con SinEmbargo, el aspirante Gibrán Ramírez evaluó que la Secretaria general Yeidckol Polenvsky y la Consejera nacional Bertha Luján se disputaron Morena, paralizaron al partido e ignoraron a los más de 300 mil militantes, por lo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se quedó solo defendiendo la Cuarta Transformación desde sus conferencias matutinas.

DELGADO FORMALIZA SU REGISTRO

El día de ayer, el Diputado Mario Delgado se registró ante el INE como aspirante a la dirigencia del partido.

Dentro de las propuestas hechas por el morenista, se encuentra donar la mitad del presupuesto del partido para la compra de vacunas contra la COVID-19.

Acompañado por un basto grupo de personas, el legislador hizo caso omiso de la regla de sana distancia y acudió a formalizar su candidatura a Morena con el fin de seguir con "la cuarta transformación" e "impedir el regreso de los conservadores, corruptos y saqueadores".





Mario Delgado desglosó su proyecto de trabajo y se comprometió a convertir al partido en un instrumento del pueblo mexicano.

El Diputado señaló que su primer compromiso es no ser un partido que divida, sino que sume a más ciudadanos; dos, que sea un ente político que realmente impulse el cambio que plantea.