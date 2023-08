Rastreadoras hallan restos humanos calcinados en Vícam, Sonora

HERMOSILLO, Son. (EL UNIVERSAL).- El colectivo Guerreras Buscadoras de Guaymas-Empalme reportó el hallazgo de restos humanos calcinados en el interior de un pozo, en la comunidad de Vícam de la reserva Yaqui.



De acuerdo con la organización, aún no se sabe con precisión a cuantas personas corresponden los restos óseos, pero al menos podrían ser de dos personas.

En el hallazgo ocurrido la tarde del jueves 3 de agosto, las rastreadoras fueron acompañadas por integrantes de su colectivo hermano Guerreras Buscadoras de Cajeme.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) realizó el levantamiento de los restos humanos para su posterior confronta genética con familiares de desaparecidos para lograr su identificación.

"Los buscamos porque los amamos y quisiéramos que regresaran completos y no sólo fragmentos del que pudiera ser nuestro querido", lamentaron.

Luego del hallazgo, externaron su agradecimiento a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas para el Estado de Sonora, por el apoyo recibido en tecnología, traslado y logística.

También agradecieron a elementos de la Policía Estatal (PESP), Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Guardia nacional y Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por el apoyo recibido en materia de seguridad.

Reportan desaparición de Carlos Omar Andrade Valenzuela y Juan Francisco Valdez Pérez

Cada vez son más frecuentes las solicitudes de ayuda para localizar a personas desaparecidas al interior de la etnia yaqui. En ocasiones, son privados de la libertad, luego los regresan, pero no todos corren con la misma suerte.

En últimas fechas fueron reportados como desaparecidos los jóvenes originarios de Vícam, Carlos Omar Andrade Valenzuela y Juan Francisco Valdez Pérez.

Según sus familiares, desaparecieron cuando se dirigían a San Carlos, municipio de Guaymas, el pasado sábado 8 de julio. El 19 de julio Carlos Omar fue encontrado sin vida.

El 26 de julio, desapareció en Vícam, Rafael Peña Fuentes. No se ha informado si ya apareció.

Los hermanos Eduardo y Francisco Arturo Armenta Molinares, de la comunidad de Pótam fueron vistos por última vez por sus familiares, la madrugada del 13 de julio.

En otros hechos violentos, alrededor de las 9:00 horas del jueves 3 de agosto, se registró un ataque armado en la comunidad Yaqui de Vícam, dejando como saldo una persona sin vida y otras dos más lesionadas.

Habitantes piden ayuda por medio de radio comunitaria

El Recorrido de La Poteña, es un medio de comunicación de la comunidad de Pótam, municipio de Guaymas. Desde ahí se comparte el noticiero digital Debajo del Algodón.

Desde esa tribuna, hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador, al gobernador Alfonso Durazo y a las autoridades locales. "La gente de Pótam tiene miedo".

¿Que necesitas Gobierno para prestarnos atención?, ¿acaso quieren que nos acabemos todos?. No necesitamos la Guardia Nacional ni tampoco a los -Policías- Estatales, si solo estarán de adorno acudiendo al lugar cuando ya pasó todo. El reproche.

Mi querida autoridad local -alcaldesa de Morena Karla Córdova- ¿qué necesita para gritar y decir lo que aquí sucede?, Pótam es de los Yaquis, la huichaca, todo el monte, y los demás pueblos también, entonces ¿por qué lo habitan otros que están dañando la integridad física de un ser humano, que están arrebatando vidas, pues quien es la autoridad entonces?.

¿Y la autonomía de los Yaquis y aquella guerra que se dió obteniendo un triunfo, dónde quedó?, se escucha en una narración.

Crece miedo entre pobladores

La gente tiembla al escuchar sonar un teléfono y que le avisen que el muerto de hoy es su hijo, las mamás temen que el desaparecido de hoy sea su hijo.

Todos vivimos en una constante incertidumbre que en cualquier momento lleguen y detonen esas armas, tenemos mucho miedo, todos tenemos miedo y nadie hace nada. Se reitera.

Hay mucha gente desaparecida, unos han sido reportados ante autoridades, otros ni eso, unos saben que ya están muertos pero simplemente quieren encontrar sus cuerpos y otros tienen tiempo viviendo el dolor de la pérdida sin saber que sucede.

El Pueblo ya no es nuestro, ¿qué pasa gobernador Alfonso Durazo, esperamos tu visita o qué?. Ahora es cuando te necesitamos, ¿qué pasa mi querido Andrés Manuel?, vente la gente, tu gente de la tribu yaqui a la que viniste a prometer, no más abusos, te necesita.

No nos abandonen, no queremos ser "noche de fuego" esa película mexicana que habla de un pueblo que es controlado por narcotraficantes que controlan la zona, veanla no quiero dar ideas, tampoco ser aquélla de las casas de cartón, voces inocentes que a diferencia de guerrilleros sean también narcotraficantes.

No nos olviden, vivimos personas, niños, adultos mayores, mujeres, vivimos seres humanos, tenemos derecho de vivir en un lugar seguro, de vivir con tranquilidad, piden los integrantes de la etnia.

Decía un empleado maquilero, hasta el cansancio y el hambre se me quitó, al ver a esos hombres. "Tengo mucho miedo, y todos decimos, tenemos mucho miedo". Se externa por integrantes de la tribu.

Así se narra una noticia Debajo del Algodón

Lunes 31 de julio del año 2023, daba inicio la mañana, una mañana aparentemente normal, sólo la ola de calor que azota a la comunidad, cuando de pronto se escuchan entrar algunas motocicletas y vehículos desconocidos, posteriormente se escucharon detonaciones de armas largas, comúnmente conocidas como metralletas, mismas que fueron escuchadas por la calle principal, perdiéndose y haciendo más énfasis rumbo al barrio Aguileño, dónde sucedieron los hechos.

Se habla de jóvenes que lamentable les fue arrebatada su vida por estos sujetos armados, por el momento se dice que son tres las víctimas de las cuáles no han sido identificadas oficialmente.

Se habla de jóvenes de corta edad que aparentemente se encontraban o pasaban por un domicilio que además fue el blanco de lo sucedido.

Al lugar arribó personal de la Guardia Nacional, así como elementos de la policía Estatal y los municipales de la Comisaría del Pueblo, quienes acordonaron la zona, con cinta de precaución para la espera del personal de la fiscalía general de justicia del Estado de Sonora.

Hasta el momento es la información que el noticiero puede brindarle.

Que en paz descansen las almas de estos muchachos y enviamos condolencias a las familias, en especial a las Madres que les arrebataron a sus hijos.

Por otro lado y en otras calles del Pueblo, todo parece continuar con normalidad.