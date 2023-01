Rastrean venta de medicinas para peligrosos retos virales

A-AA+

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realiza una investigación para detectar zonas o páginas web en donde jóvenes tienen acceso a medicamentos controlados, como el clonazepam, para realizar retos virales a través de redes sociales.

La agente Marisol Sánchez, de la Policía Cibernética en el área de prevención de la SSC, dijo que identificaron este reto en patrullajes web, por lo que alertaron a los capitalinos.

Señaló que no tienen reportes previos en la Ciudad de México, hasta lo ocurrido ayer jueves en una secundaria en la colonia San Rafael, en donde cinco alumnos consumieron dicho fármaco por un reto viral en TikTok.

Según la información, el reto "El que se duerma al último gana" consiste en que los jóvenes dentro de las escuelas consuman medicamentos controlados con propiedades ansiolíticas que inducen al sueño, y como su nombre lo indica, quien tarde más tiempo en dormir gana.

"Estamos tratando de, en conjunto con la fiscalía, la propia Policía Cibernética e instituciones farmacéuticas, investigar de dónde está saliendo toda esta información. Todos estos medicamentos sólo se pueden vender con receta médica, ¿por qué medios se están vendiendo?, no queremos dejar en saco roto que podía ser por internet", explicó la agente.

La investigación se inició de la mano de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) para dar con el paradero de la venta de medicamentos que únicamente se adquieren bajo control médico. Sánchez dijo que esta indagatoria inició al ver que estos retos eran más populares. En patrullajes en internet recopilan datos que los usuarios van dejando en la red social para dar con los vendedores. Comentó que no se pueden dar marcas, pero tienen identificadas algunas.

La SSC colabora también con la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), para que coadyuven con las indagatorias iniciadas por estos hechos en donde se involucra la venta ilegal de fármacos.

La Policía Cibernética identificó 500 incidentes relacionados con menores en 2022 ocurridos en México en cuanto a retos virales, los cuales pueden ir desde bailes, provocar caídas, dietas extremas, bajarse de un auto en movimiento e ingerir sustancias tóxicas y medicamentos.