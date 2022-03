Ratifican a Ordaz como embajador de México en España

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (EL UNIVERSAL).- La bancada del PRI en el Senado guardó silencio en el debate para la ratificación del exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, como embajador de México en el Reino de España y, en forma concurrente ante el Principado de Andorra, así como Representante Permanente de México ante la Organización Mundial del Turismo (OMT), con sede en Madrid, quien de inmediato rindió la protesta de ley.

A pesar de la advertencia del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, de que expulsaran a Quirino Ordaz del partido una vez que rindiera protesta, los senadores de ese partido se dividieron con votos en contra y abstenciones.

---Quirino Ordaz lamenta inminente expulsión del PRI

El exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, lamentó la decisión de la dirigencia del PRI de expulsarlo por aceptar la invitación del presidente Andrés Manuel López a Obrador para ser embajador de México en España, pero aseguró que incorporarse al cuerpo diplomático es una distinción y no un tema de colores ni partidos.

Entrevistado al término de su comparecencia ante la comisión de Relaciones Exteriores Europea, del Senado, que aprobó el dictamen de ratificación de su nombramiento, Ordaz Coppel dijo que respeta la decisión de la dirigencia del PRI, aunque no la comparte, pues siempre correspondió al apoyo que le dio el partido al hacer un buen gobierno en Sinaloa.

"Siempre estaré agradecido con el PRI por la oportunidad que me dio. Fui un gobernador de tierra, los resultados ahí están con la gente, las evaluaciones, siempre fui considerado dentro de los mejores gobernadores a nivel nacional, y creo que es una decisión de la dirigencia que yo respeto y lamento, pero creo que es una distinción personal la que recibo. Representas a la nación, al país, al Estado mexicano. No es un tema de partidos ni colores, entonces creo que hay mucho por trabajar y por fortalecer las relaciones con España", enfatizó.