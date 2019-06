Directo, sin darle más vueltas y pensando firmemente en el siguiente Mundial, el técnico nacional, Gerardo Martino aseguró que Raúl Jiménez es "el delantero más importante del futbol mexicano".

Ni siquiera se detuvo para pensar en Javier Hernández, quién no asistió a la Copa Oro por el nacimiento de su hijo, el estratega argentino puso al atacante del Wolverhampton por encima del Chicharito, Alan Pulido, Alexis Vega y el resto de los delanteros centro que pudieran ser convocables en este proceso rumbo al Mundial 2022.

"Raúl es nuestro delantero más importante y no solo de este grupo hablo del futbol mexicano es el más importante", comentó Martino en la conferencia previa al duelo ante Canadá, el segundo en el torneo de la Concacaf.

Con el Tata en la banca, Jiménez ha marcado tres goles en cinco partidos, cuota que no preocupa al estratega, quién a pesar de esos números, le dio su lugar al de los Wolves ante las comparaciones, sobre todo, con Hernández.

"No me preocupa que el nueve sea el goleador mientras todos hagan goles me gusta siempre y cuando juegue como lo ha hecho", finalizó Martino.