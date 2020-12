Raymundo Collins pide amparo contra aseguramiento de sus cuentas

El exsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Raymundo Collins solicitó un amparo contra el aseguramiento de sus cuentas bancarias.

La demanda del ex funcionario fue radicada en el Juzgado Séptimo de Distrito en materia de Amparo que aún no la han admitido ni desechado debido a que se le requirió para que acredite ser titular de las cuentas bancarias que busca liberar y el domicilio de la sucursal donde se aperturaron.

"Se requiere al promovente, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad y conforme a lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley de Amparo, realice la aclaración que más adelante se indica.

"De los datos que la parte quejosa aporte en el desahogo de la prevención que más adelante se formula, no forman parte de la demanda que se analiza.

"Lo que al momento de desahogarla aportará elementos de convicción que no tuvo en cuenta al momento de formular su demanda de amparo, pero que no obstante de ello, formarán parte de los antecedentes del acto reclamado", señala el acuerdo.

En su demanda, Collins afirmó que no puede ingresar a su domicilio debido a que la Fiscalía General de Justicia capitalina la mantiene asegurada, razón por la que tampoco puede acceder a los documentos relacionados con sus cuentas bancarias.

Si el ex funcionario no desahoga la prevención realizada por el juez en cinco días, su demanda se tendrá por no recibida.

EL UNIVERSAL informó que la Fiscalía capitalina solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar los trámites necesarios para la emisión de una ficha roja para que la Interpol busque a Collins en todo el mundo.

Esto, debido a que el ex Secretario cuenta con una orden de aprehensión en su contra por uso ilegal de atribuciones y facultades. El ex colaborador del ex jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera también es investigado por el delito de enriquecimiento ilícito.

El congelamiento de las cuentas del ex funcionario derivó de esta última investigación y fue solicitado por la Fiscalía capitalina a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) desde noviembre pasado.