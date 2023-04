Razones por las que 2 aviones se impactaron en aeropuerto de CDMX

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 18 (EL UNIVERSAL).- Este lunes, el vuelo AM117 de Aeroméxico, que cubría la ruta Ciudad de México–Ciudad Juárez impactó con otra aeronave de Delta Airlines durante el rodaje hacia la pista.

La punta del ala del avión de Aeroméxico impactó a la otra aeronave.

El incidente no provocó daño alguno a pasajeros ni colaboradores, pero pudo ser ocasionado por la saturación en las calles de rodaje.

Pablo Casas Lías, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas, explicó que cuando un avión ya se encuentra en las calles de rodaje se encuentra a disposición de la Torre de Control y los pilotos.

Por lo que, en el caso de este incidente, habrá que investigar si fue por un "descuido de la Torre de Control", ya que en esta área también existen distancias obligatorias, como en el aire, y se deben respetar.

"Sí puede ser por la saturación del AICM porque la saturación implica que tengas muchas aeronaves en las calles de rodaje", indicó el especialista.

¿Descuido de los pilotos?

Indicó que también debe indagarse si se trató de un descuido o impericia de los pilotos, ya que ellos tienen la responsabilidad de frenar para no impactar a otra aeronave.

"En esta parte de la pista no hay un oficial de operaciones que está guiando al avión hacia la derecha o izquierda como cuando se acomoda la aeronave para hacer el abordaje de los pasajeros", dijo Casas Lías.

En tanto, Aeroméxico informó que, en apego a los protocolos de seguridad, hizo un cambio de avión para que los clientes continuaran su viaje, y lo ocurrido fue reportado a las autoridades para que se realice la investigación correspondiente.