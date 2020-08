Reabre mercado de pirotecnia de Tultepec

El tianguis pirotécnico de San Pablito reabrirá sus puertas este 7 de agosto para dar inicio a la venta de juguetería pirotécnica de su temporada alta que incluye la venta de juegos de artificio para las fiestas patrias, patronales de día de muertos y posadas navideñas, informaron autoridades de este municipio.

Cerca de 30 mil artesanos de la pólvora enfrentan no sólo la pandemia por Covid-19, sino además una severa crisis económica, pues se cancelaron las festividades religiosas del todo el país y con ello la venta y producción de castillos y juegos de artificio, indicaron autoridades de la "Capital de La Pirotecnia".

La venta y quema de juguetería pirotécnica no están prohibidos en el Estado de México, por lo que este 7 de agosto el tianguis abrirá sus puertas al público, puntualizaron autoridades como el alcalde de Tultepec, Marco Antonio Cruz Cruz, Derek Isaac Cansino Aguilar, titular del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (IMEPI) y Leonor Linares Carranza, presidenta de la mesa directiva del mercado de San Pablito, quienes sostuvieron una reunión para evaluar los protocolos de reapertura, para reactivar la economía del gremio.

Dereck Isaac Cansino Aguilar, dijo que tomando como base el semáforo epidemiológico en el Estado de México, sobre todo en cuanto a la apertura de negocios y reactivación de la economía en general, es viable la reapertura del mercado de San Pablito. El titular del IMEPI aseguró que "la quema de pirotecnia y de juguetería pirotécnica no están prohibidas en la entidad, de ahí que, no hay mayores restricciones que el cumplimiento de protocolos de sanidad para abrir al público la venta de fuegos de artificio en el mercado de San Pablito, sitio icónico de Tultepec".

En coordinación con autoridades municipales y de la mesa directiva del propio mercado de San Pablito, supervisaron el cumplimiento de las medidas sanitarias que exige la Secretaría de Salud para evitar la propagación del Covid-19, en el tianguis de San Pablito.

El mercado tendrá un solo acceso controlado con vallas para regular el ingreso de personas con un máximo del 30 por ciento de la capacidad del lugar, la aplicación de filtros sanitarios y toma de temperatura, uso estricto de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial y sana distancia entre personas.

Impedirán el ingreso de adultos mayores, niños menores de 12 años y personas con capacidades diferentes y los visitantes serán distribuidos uno por puesto para evitar aglomeraciones y la distribución del ingreso sea equitativo para los locatarios.

Los vendedores deberán portar cubrebocas en todo momento y contar con gel antibacterial para sus clientes en cada uno de los 186 puestos que cuentan con permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), debiendo atender solamente a un comprador a la vez.