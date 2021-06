Reabren las guarderías en la CDMX

Después de un año por la pandemia por coronavirus o Covid-19 en el país, la Ciudad de México logró pasar a semáforo verde para la próxima semana del 7 al 13 de junio.

El director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark García Dobarganes, comentó que este cambio de semáforo es resultado de la reducción de indicadores de la pandemia, destacó que hay 615 hospitalizados en la Ciudad de México, mientras que en la Zona Metropolitana del Valle de México hay 835 pacientes de Covid-19.

Expuso que hasta el momento no se han identificado ningún indicio de rebrote de contagios y la tendencia reproductiva del virus va más abajo del modelo epidemiológico.

Regreso a clases presenciales en semáforo verde

Como ya se había anunciado, la CDMX tendrá regreso a clases presenciales en las escuelas de nivel básico de manera no obligatoria. Luego de más de un año de clases virtuales.

Aunque algunos colegios particulares acordaron no regresar a clases el 7 de junio, padres de familia evalúan si llevarán a sus hijos o no.

Sin embargo, hay otra parte de la población que también puede regresar a centros de enseñanza y cuidados ante el semáforo verde, que entrará en la CDMX a partir de la próxima semana: los bebés.

El titular de la ADIP, José Antonio Peña Merino, indicó que en torno al semáforo verde y a la luz de la mejora en indicadores, se decidió retomar las clases presenciales, también en talleres, casas de cultura, casas comunitarias y guarderías para el 7 de junio.

Los más pequeños de las casa han pasado más de un año bajo el cuidado de su familia ante la falta de guarderías del IMSS y subrogadas ante la pandemia por coronavirus.

La situación provocó, entre muchos otros aspectos, que las madres tuvieran que maternar y trabajar en home office o renunciar, ante la escasez de trabajos, especialmente para las mujeres.

Hasta el momento, el IMSS no ha ofrecido más información sobre la reapertura de las guarderías ante el semáforo verde en la CDMX.