Reabren más de 400 tortillerías de Uruapan tras amenazas del crimen organizado

MORELIA, Mich., agosto 3 (EL UNIVERSAL).- Las más de 400 tortillerías del municipio de Uruapan, Michoacán, que fueron cerradas ayer por amenazas del crimen organizado ya reanudaron sus actividades.

Los pobladores, volvieron a los establecimientos que por 24 horas cerraron sus puertas, luego de que el grupo delictivo los obligara a cerrar sus puertas.

----Amenazas son estrategia del Cártel de Los Viagras (CDLV) para evitar la entrada del CJNG

Como lo dio a conocer EL UNIVERSAL, fuerzas federales revelaron que esta medida del Cártel de Los Viagras, es para justificar un operativo de la Policía Municipal y evitar que ingresen sus rivales del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Ayer miércoles, desde temprana hora, los pobladores abarrotaron las tiendas y centros comerciales para comprar tortillas de harina de marcas comerciales.

Las autoridades de seguridad consultadas, señalan que ya también hay amenazas hacia industrias que comercializan otro tipo de productos de la canasta básica.

A ello se sumó el aviso de los industriales de la masa y la tortilla que informaron que al debido a la inseguridad, ya valoran cerrar establecimientos en 30 municipios.

Advirtieron que esa medida también es en apoyo a sus compañeros de Uruapan, por lo que no descartan que en próximas horas o días, cierren más de 3 mil tortillerías, en las principales ciudades del estado.

La industria pidió a las fuerzas federales y fuerzas armadas, logren poner un alto a esa escalada de violencia de la que son víctimas.

----Transporte público víctima del crimen organizado por cobro de piso

Apenas en semanas pasadas, el sector de transporte público, también fue blanco del crimen organizado: taxis quemados y camiones urbanos atacados a tiros.

De esos hechos, no se reportan personas lesionadas o heridas, pero sí cuantiosos daños materiales, luego de que la delincuencia baleara e incendiara sus unidades.

Lo más reciente ocurrió el pasado 29 de julio, cuando organizaciones de camiones urbanos del transporte público de Uruapan, suspendieron sus actividades todo un día.

Ello, luego de ataques que ha perpetrado el crimen organizado en contra de sus unidades.

Los ataques armados en contra de esas líneas de transporte iniciaron la noche del viernes en ese municipio y se prolongaron hasta la madrugada del sábado 29.

Primero, en una base de camiones de la colonia Guadalupe Victoria, dos sujetos dispararon contra las unidades de las líneas Colectivos de Uruapan y Tata Lázaro.

Después, criminales dispararon contra otra unidad que se encontraba estacionada en una de las calles de las colonias al oriente de la ciudad.

Casi de manera casi simultánea, cuatro camiones que se encontraban en la base de la línea Infonavit Balcones y la de Constituyentes, fueron baleados.

Los líderes de colectivos y concesionarios decidieron ante esta escalada de ofensivas criminales, suspender el servicio, para no exponer a sus choferes y a pasajeros.

Esto se suma a los ataques armados de días antes, en contra de taxistas, a quienes despojaron de sus unidades, a las que les prendieron fuego.

Choferes del transporte público en ese municipio, indicaron que todo es resultado de que no han podido pagar a la delincuencia, el derecho de piso o extorsión.

Dijeron que ya es insostenible la exigencia tributaria criminal, por lo que se ven impedidos a pagarles y eso ha costado que los ataquen.

Ni la Guardia Civil y ni la Policía Municipal, han frenado la operatividad y movilidad de las organizaciones criminales, que han azotado a los pobladores y al sector económico.

Cifras de la Fiscalía de Michoacán, indican que del 01 de enero al 30 de junio, se perpetraron en el estado, 715 homicidios dolosos.

De ese total, los municipios más violentos en la materia son: Morelia con 131 asesinaos; Uruapan con 98; Zamora con 91; Jacona con 38 y Apatzingán con 27 homicidios dolosos.