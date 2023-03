Reaccionan ante alerta de viaje emitida por EU para Spring Breakers

A-AA+

CANCÚN, QR., marzo 15 (EL UNIVERSAL).- La presidenta municipal de Benito Juárez, con cabecera en Cancún, Ana Patricia Peralta, consideró "injusta" la alerta de viaje emitida por el gobierno de Estados Unidos, que recomienda a ciudadanos del vecino país extremar precauciones al visitar México durante la temporada de Springbreak y menciona particularmente a este centro turístico, así como Playa del Carmen y Tulum.

En sintonía, la alcaldesa de Solidaridad, con cabecera en Playa del Carmen, Lili Campos Miranda, informó que ha solicitado una reunión con la titular del Consulado de Estados Unidos, con sede en Mérida, Yucatán, Dortohy Ngutter, para pedirle que su gobierno rectifique el tono de la Alerta.

En tanto, el nuevo presidente municipal de Tulum, Diego Castañón, señaló que este tipo de alertas "no son nuevas", que se ha invertido y actuado para reforzar la seguridad, en coordinación con el gobierno de Quintana Roo y el federal, lo cual se ha traducido en las altas cifras de ocupación hacia el centro vacacional, que espera una afluencia "histórica", en esta temporada.



Hay ciudades en EU más peligrosas: Ana Patricia Peralta

El pasado 13 de marzo, el gobierno de Estados Unidos emitió una Alerta de Viaje para que sus ciudadanos extremen precauciones durante las vacaciones de primavera 2023 en México y mencionan específicamente a Cancún, Playa del Carmen y Tulum, "especialmente después del anochecer".

La Alerta no se centra únicamente en aspectos de violencia o crimen, pues abarca la compra-venta de drogas, cuyo consumo ha provocado la muerte de estadounidenses en el país; la venta de alcohol adulterado, medicamentos falsificados, agresiones sexuales, ahogamiento en playas, a falta de guardavidas; abusos en los costos de hospitales ante una emergencia; uso ilegal de armas y arrestos por infringir leyes locales.

Al respecto, en entrevista con EL UNIVERSAL, la alcaldesa de Cancún indicó que la cantidad de turistas que recibe este polo vacacional –6.7 millones en 2022, de los cuales el grueso proviene de Estados Unidos– frente a la estadística de incidentes que han enfrentado durante su estancia aquí, no amerita una Alerta de ese nivel.

"Sinceramente se me hace un tanto injusta la Alerta, porque de la cantidad de turistas que recibimos nosotros a nivel internacional, no tenemos una estadística que pudiera decir que el turista está en riesgo al venir a Cancún.

"Tenemos cifras exitosas en llegada de turistas norteamericanos, es nuestro principal mercado y decir que venir a Cancún es un riesgo, no es la realidad", expresó.

La munícipe subrayó que la incidencia delictiva en algunas ciudades de Estados Unidos es aún mayor que la de Cancún, en donde –consideró– se han hecho esfuerzos "enormes", para asegurar que su estadía y disfrute sea seguro.

"Claro que como destino en crecimiento y éxito, se traduce en retos importantes en materia de seguridad y sabemos que el crimen organizado es un tema, pero está focalizado y no es que vaya contra los turistas", manifestó.

Peralta de la Peña, junto con la gobernadora de Quintana Roo, "Mara" Lezama, estuvieron ayer mismo en Cancún, con la cónsul de Estados Unidos, como parte del programa Global Entry, sin que la diplomática mencionara el tema de la Alerta.

"A mí no me mencionó nada, tampoco yo lo comenté con la cónsul, pero no sé si se lo conversó con la gobernadora", agregó.



Alcaldesa de Solidaridad pedirá se elimine alerta

La alcaldesa de Solidaridad, Lili Campos Miranda, informó que hoy mismo ha sostenido una videoconferencia con personal de la Embajada de Estados Unidos en México, para exponer los avances en materia de seguridad y de infraestructura alcanzados en Playa del Carmen.

En esa reunión se acordó un próximo encuentro con la cónsul, Dorothy Ngutter, para detallarle las acciones emprendidas y solicitarle que se reconsidere eliminar a Playa del Carmen de esa Alerta de Viaje.

"Definitivamente vamos a hacer las aclaraciones y ojalá se reconsidere, Estados Unidos, la Embajada, en que se levante (la alerta) en el caso de Playa del Carmen, porque consideramos que el trabajo se ha hecho y que los testigos principales de que el trabajo se ha venido realizando, la infraestructura y el fortalecimiento de la corporación, son las y los solidarenses", manifestó, en entrevista con la prensa local.

La edil evocó los resultados de una Encuesta de Percepción sobre Seguridad, realizada por su gobierno, en donde el 93 por ciento de las personas participantes dijeron no haber sido víctimas de abusos por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública; un dos por ciento no respondió y un 4 por ciento dijo que sí habían sido agraviados.

"Hemos cerrado la brecha de protección, para ser corporación de 93 por ciento, pero vamos a trabajar para sea una corporación policiaca de 100 por ciento", dijo, al señalar que, este gobierno, trabaja en coordinación con la Mesa para la Construcción de la Paz y Seguridad del estado, en donde participan autoridades estatales y federales.

Por separado, la titular de la Secretaría Municipal de Turismo, Samaria Angulo Salas, dijo a este diario que aún cuando la alerta de viaje hacia México se enfoca en recomendaciones hechas para quienes visiten Cancún, Playa del Carmen y Tulum, debería ser aún "más específica".

Explicó que, de entrada, Playa del Carmen no es destino que reciba a grandes cantidades de springbreakers, porque su oferta no está dirigida a ese segmento.

"En el caso de Playa del Carmen somos más bien un destino familiar, no tanto para lo que busca ese mercado. Recibimos seis millones de turistas al año, de los cuales la mayoría no pertenecen a ese segmento", señaló.



Alertas "no son nada nuevo", señala alcalde de Tulum

La alerta de viaje que incluye a Tulum tomó al gobierno municipal en plena reestructura interna, luego del fallecimiento del alcalde Marciano Dzul, el pasado 4 de marzo.

Diego Castañón Trejo, suplente de Dzul y ex titular de la Tesorería, lo sustituyó y rindió protesta al cargo el 8 de marzo.

Hoy, a través de una tarjeta informativa, dijo a este diario que las alertas de seguridad "no son algo nuevo, ni es la primera vez que suceden", y que se está redoblando la seguridad e invirtiendo fuertemente en robustecer a la corporación policiaca, apoyándose de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), el Ejercito mexicano y la Guardia Nacional (GN).

"Nuestros visitantes siguen llegando en grandes números y esperamos ocupaciones históricas en esta temporada primaveral.

"Tulum ha sufrido el flagelo de las batallas entre grupos delincuenciales, pero la seguridad y experiencia de nuestros visitantes continúan siendo de las mejores en el mundo y por lo cual nuestro nivel de repetición en visitantes internacionales, particularmente ciudadanos americanos, sigue incrementando año con año", señaló.