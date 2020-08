Realizan ensayo de sorteo del avión presidencial

Novecientos 13 mil 248 fue el primer número que gritó Aquietzalí Robles en el ensayo que tuvieron en las instalaciones de Lotería Nacional los niños que estarán el sorteo del avión presidencial que se llevará a cabo el próximo 15 de septiembre.

En el ensayo estuvo presente Mitzi Jocelyn Molina, gerente de sorteos de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública (Lotenal), quien menciona aunque ya está muy cerca el sorteo, los preparativos para este acto van muy desarrollados.

"Nosotros estamos muy avanzados para el sorteo, ya que antes de que iniciará la pandemia estábamos ensayando con los niños previamente, paramos por la contingencia y retomamos hace 15 días", detalla la gerente.

Molina Ramírez dice que pese a la pandemia por coronavirus, en este reinicio de actividades los niños gritones que estarán en la ceremonia no han dejado de asistir para estar preparados para el sorteo, "los menores vienen diario, ya que tenemos sorteos martes, miércoles, jueves y domingo, así como los ensayos que son los lunes y jueves, para esto nos adaptamos a la pandemia, llevamos a cabo todas las medidas de salubridad y seguridad".

Al mencionarle la poca venta de boletos para la rifa -33%- exhortó a la población a comprar una fracción, "compren su boleto, es el único sorteo de la lotería que regala 20 millones de pesos por cachito, la probabilidad es una en 350 mil, entonces es muy posible que se lo lleven comparado con cualquier otro sorteo en el mercado".

Subraya que tienen sentimientos encontrados al realizar un rifa diferente, ya que nunca se había efectuado algo así, "es un torneo por terminación, además de uno de los más importantes y mediáticos desde la creación de la Lotería Nacional, estamos muy emocionados, tenemos muchos sentimientos encontrados porque al final queremos que salga perfecto".

Esa misma emoción la tiene Aquietzalí Robles, una de las niñas que estará en el sorteo del avión presidencial: "Es un sorteo único, yo me siento muy emocionada, lo que vamos a vivir el 15 de septiembre es algo único, algo que se lo podré contar a mis hijos y mis nietos, por eso estoy tan feliz", relata.

Aquetzalí está por iniciar la preparatoria pero no deja asistir a los ensayos y eventos de la Lotería pues se dice que es muy divertido.

"Entre por un programa que se llama Pasaporte del Arte, un rally de museos, uno de ellos era la Lotería Nacional, ahí supe que hacían los niños gritones, después hicieron la convocatoria y me quedé. Desde entonces he estado feliz de estar aquí. Por eso les digo a todos que se animen a ser niños gritones, pues es una experiencia muy bonita", asegura.