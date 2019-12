Realizan homenaje a Érika Alonso y Moreno Valle

Militantes y políticos del conservador Partido Acción Nacional (PAN) y familiares recordaron este martes a Martha Érika Alonso, gobernadora del estado mexicano de Puebla muerta hace un año en un accidente aéreo junto a su marido y senador Rafael Moreno Valle y otras tres personas.



En punto de las 10.30 hora local (15.30 GMT) se realizó una misa póstuma en un centro religioso de la ciudad de Puebla, capital del central estado mexicano del mismo nombre, en la que se unieron los familiares, amigos y políticos en oración por los accidentados.



En el altar colocaron las fotografías de Martha Érika Alonso y de su marido, quien además de senador fue también gobernador de Puebla entre 2011 y 2017.



El dirigente nacional de Acción Nacional, Marko Cortés, exigió que el gobierno mexicano esclarezca los hechos y tachó al Ejecutivo de "negligente" debido a que 12 meses después de los hechos no existe un dictamen definitivo sobre lo qué pasó.



"Es triste que a un año no podamos saber con certeza qué es lo qué pasó. El gobierno ha pecado de negligente y hay que decirlo con claridad es un gobierno incapaz o cómplice de lo sucedido", denunció.



Refirió que en todo momento han estado atentos a los informes que realiza la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) y esperan que pronto se den ya a conocer los resultados finales.



Y denunció que el supuesto error humano que, se dijo, llevó a la catástrofe, se sustentó en un indicio falso.



En su oportunidad, Genoveva Huerta, dirigente estatal del PAN, aseguró que el partido en Puebla está unido y trabajará para encontrar la verdad y seguir el legado que dejaron los fallecidos.



Horas antes, familiares de los pilotos y acompañantes muertos en la tragedia acudieron al lugar de la caída, en el municipio de Santa María Coronango, para montar una ofrenda floral e instalar un mensaje con los nombres de los fallecidos.



En la zona del siniestro -donde durante semanas se llevaron a cabo investigaciones y peritajes- se colocaron flores y tres cruces de metal que llevan los nombres de cada uno de los tripulantes.



Este lunes, el Gobierno mexicano descartó por completo que el accidente aéreo donde falleció hace un año la gobernadora Martha Érika Alonso -quien llevaba apenas diez días en el poder cuando murió- y su marido fuera un atentado, si bien indicó que el informe final no se dará a conocer hasta el primer trimestre del 2020.