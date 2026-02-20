Realizan una misa en Pasta de Conchos

Saltillo, Coah.- Las familias de los mineros que murieron hace 20 años en Pasta de Conchos, celebraron una misa al pie de la mina, en donde, además de honrar a los fallecidos, reiteraron su petición de verdad y justicia.

La misa fue celebrada por el obispo de la Diócesis de Piedras Negras, monseñor Alfonso Miranda, quien dijo que el sitio representa un santuario de dolor y de esperanza.

Comentó que se necesita que empresas y mineros se empeñen en la seguridad de su trabajo y en actuar con responsabilidad para evitar más tragedias como esta.

Tomasita Martínez, viuda del minero Reyes Cuevas, cuyos restos fueron recuperados en 2025, dijo que quieren saber la verdad y obtener la justicia por este siniestro en el que murieron 65 mineros y 63 cuerpos quedaron enterrados. "¿Por qué las mentiras?, ¿qué pasó? Por eso aquí seguimos", comentó Tomasita Martínez.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Recordó que aquel 19 de febrero de 2006, ella esperaba a su esposo para almorzar, cuando un cuñado se comunicó para preguntar si Reyes ya había llegado a casa. Fue entonces que ella se enteró del siniestro.