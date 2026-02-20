Realizan una misa en Pasta de Conchos
Saltillo, Coah.- Las familias de los mineros que murieron hace 20 años en Pasta de Conchos, celebraron una misa al pie de la mina, en donde, además de honrar a los fallecidos, reiteraron su petición de verdad y justicia.
La misa fue celebrada por el obispo de la Diócesis de Piedras Negras, monseñor Alfonso Miranda, quien dijo que el sitio representa un santuario de dolor y de esperanza.
Comentó que se necesita que empresas y mineros se empeñen en la seguridad de su trabajo y en actuar con responsabilidad para evitar más tragedias como esta.
Tomasita Martínez, viuda del minero Reyes Cuevas, cuyos restos fueron recuperados en 2025, dijo que quieren saber la verdad y obtener la justicia por este siniestro en el que murieron 65 mineros y 63 cuerpos quedaron enterrados. "¿Por qué las mentiras?, ¿qué pasó? Por eso aquí seguimos", comentó Tomasita Martínez.
Recordó que aquel 19 de febrero de 2006, ella esperaba a su esposo para almorzar, cuando un cuñado se comunicó para preguntar si Reyes ya había llegado a casa. Fue entonces que ella se enteró del siniestro.
