Reanuda SRE servicio de pasaportes a partir del lunes 22 de junio

Los servicios de emisión de pasaportes, legalización de documentos públicos y atención de casos de protección consular a mexicanos en el exterior comenzarán a funcionar a partir del lunes 22 de junio.

El reinicio de labores será en 20 de las 45 delegaciones que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en todo el país, ello con apego a las disposiciones de las secretarás de Salud federal y estatales.

En las Alcaldías de la Ciudad de México, las delegaciones metropolitanas que abrirán son: Álvaro Obregón; Benito Juárez; Cuajimalpa; Cuauhtémoc; Gustavo A. Madero; Iztacalco; Iztapalapa; Miguel Hidalgo; Miguel Hidalgo II y Tlalpan.

En el caso de las entidades de la República: La Paz, Baja California Sur; Chihuahua, Chihuahua; Ciudad Juárez, Chihuahua; Ciudad Victoria, Tamaulipas; Torreón, Coahuila; Guadalajara, Jalisco; Tepic, Nayarit; Monterrey, Nuevo León; Cancún, Quintana Roo; Zacatecas, Zacatecas.

Citas para pasaporte

La Cancillería mexicana informó que las citas se podrán programar exclusivamente en el Centro de Contacto, disponible en el número telefónico 800 80 10 773, de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y sábados de 9:00 a 16:00 horas.

El portal de citas por internet se mantendrá temporalmente desactivado.

"El servicio de programación de citas es gratuito. Se exhorta a los usuarios a evitar los fraudes y no realizar pagos ni depósitos a cuentas personales por la cita o por el pasaporte en tiendas de conveniencia", advirtió Relaciones Exteriores.

Para ingresar a las sedes de las delegaciones, para el trámite de pasaporte, se deberá cumplir con un protocolo: acudir con cita previa programada, 15 minutos antes de la misma; portar cubrebocas y aplicar gel antibacterial; se sugiere portar una careta de acrílico y guantes de látex; se tomará la temperatura al ingreso a la oficina; mantener 1.5 metros de distancia entre personas; no se permitirá el acceso a quienes presenten síntomas de enfermedad respiratoria.

"En la asignación de citas se priorizarán las emergencias médicas, académicas, laborales y de protección consular. Se exhorta a no solicitar cita de no encontrarse bajo alguno de estos supuestos.

"Respecto al resto de las delegaciones, se dará a conocer oportunamente la fecha de reapertura de los servicios, de acuerdo a las disposiciones de la Secretaría de Salud federal o estatal correspondiente", detalló la dependencia.

Emisión de pasaporte en estados

Para los estados donde las delegaciones de la SRE seguirán en suspensión de actividades, se ratifica que está a la disposición el correo dgdelegaciones@sre.gob.mx para la atención de casos de emergencia, especialmente aquellas de carácter médico, laboral, académico y de protección consular.

Dependiendo del semáforo de riesgo emitido por la Secretaría de Salud federal o estatal, se podrá reiniciar o suspender el servicio en las delegaciones.