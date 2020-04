Reanudan discusión de transmisión de COVID-19 entre animales y humanos

Luego de que se diera a conocer el caso de siete tigres y leones que dieron positivo a la prueba de COVID-19 en un zoológico de Nueva York, Estados Unidos, la discusión sobre la transmisión de este virus entre humanos y mascotas volvió a avivarse.

Tras la noticia, el Ministerio de Sanidad de España afirmó que las personas podrían transmitir el nuevo coronavirus a los perros, gatos y hurones, aunque detalló que se desconoce si la enfermedad puede ser producida a la inversa.

En un nuevo documento científico-técnico sobre el virus, la dependencia resaltó los casos de dos perros en Hong Kong que presentaron síntomas respiratorios y digestivos, así como el de un gato en Bélgica que vivían con una persona infectada con COVID-19.

Además, añadió, estudios experimentales han observado infección en gatos y hurones, con replicación activa del virus en vías respiratorias. Una situación que también se ha observado, aunque con "mucha menor intensidad" en perros.

En cuanto a los cerdos, gallinas y patos, el ministerio indicó que no se ha logrado observar replicación activa del virus tras la inoculación experimental.

"Estos datos indican que podría haber transmisión de humanos infectados a perros, gatos y hurones de forma ocasional, y se desconoce si la transmisión podría ocurrir de estos animales a los humanos", detalló el documento.

Aunque el ministerio aseguró que aún no se sabe cómo pudo transmitirse el virus de la fuente animal a los primeros casos humanos, explicó que "todo apunta" al contacto directo con los animales infectados o sus secreciones respiratorias y/o material procedente del aparato digestivo.

A la par, el Colegio Médico Veterinario de Chile (Colmevet) emitió un comunicado donde llama a tomarse con cautela el estudio titulado "Susceptibility of ferrets, cats, dogs, and different domestic animals to SARS-coronavirus-2", publicado el día 31 de marzo pasado por el Instituto de Investigación Veterinaria Harbin.

El instituto argumentó que el artículo científico en el que se da cuenta de un posible contagio entre perros, gatos y hurones retoma casos muy aislados y no ha sido publicado formalmente, pues está pendiente el proceso de revisión por pares, etapa relevante en la validación de este tipo de estudios.

Además, indicó, posee diversos aspectos metodológicos que deben ser profundizados, entre ellos el bajo número de animales analizado.

El grupo de expertos enfatizó que diversos expertos a nivel internacional han señalado que este estudio aún no comprueba directamente que los gatos se infecten y que sea capaces de transmitir el virus a las personas, por lo que se necesitan nuevos estudios para profundizar dicho hallazgo.

Ante ello, el Colmevet hace un llamado a la información de fuentes oficiales, y a mantener las medidas higiénicas en la manipulación de las mascotas, que incluyen el lavado de manos con agua y jabón para disminuir el riesgo de contagio con COVID-19 desde el medio ambiente.

Hasta la fecha, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional de Sanidad Animal (OIE) han recalcado que aún no existe evidencia suficiente que sustente que los gatos pueden infectarse con COVID-19 y tampoco propagarlo a otros animales o a sus dueños.