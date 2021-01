Reaparece David León para justificar vacaciones de López-Gatell

David León Romero, excoordinador nacional de Protección Civil, y quien renunció al cargo tras haberse difundido videos donde aparece entregando paquetes de dinero a Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, reapareció en redes sociales para justificar el que Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Protección, se haya tomado unos días para descansar, luego de que fuera captado en un restaurante en la playa de Zipolite, Oaxaca.

En su cuenta de Twitter, David León aseguró que el servicio púbico es absorbente y encara enormes sacrificios y que es "injusto" criticarlo.

"El servicio público es absorbente y encarna enormes sacrificios. Me consta que Hugo Lópéz-Gatell ha trabajado sin descanso por más de dos años. Podemos estar de acuerdo con él o no, pero criticarlo por tener un par de días fuera de la rutina es injusto, por decir lo menos", escribió.

Comentario que rechazó Margarita Zavala, líder de México Libre, quien manifestó que López-Gatell no es cualquier servidor público, sino quien es el encargado de "(mal) manejar" la pandemia del Covid-19.

"No comparto su visión. Se trata de un servidor público al que se le puede pedir un sentido elemental de congruencia y solidaridad. Y no es cualquier servidor público, es el encargado de manejar (mal) la pandemia que oficialmente lleva más de 127 mil fallecidos en México", escribió también en esa red social.

Ayer domingo, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, fue captado en un restaurante de playa Zipolite, en San Pedro Pochutla, costa de Oaxaca.

Las fotografías —que comenzaron a difundirse a través de redes sociales— muestran al funcionario de la Secretaría de Salud (Ssa), y vocero del gobierno federal para la emergencia por Covid-19, acompañado de una mujer en un restaurante del hotel El Alquimista.