Reaparece Inzunza; dice ser inocente
"No soy un narcolegislador", asegura el senador vinculado por EU con el Cártel de Sinaloa
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Ciudad de México.- Tras denunciar que es víctima de una campaña mediática y política, el senador Enrique Inzunza Cázarez aseguró que es "constitucional y verídicamente" inocente de las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que lo vincula con el Cártel de Sinaloa. "No soy narcosenador", expresó ante los medios de comunicación.
En conferencia de prensa, al reaparecer en el Senado luego de cuatro meses de ausencia, el ahora senador sin partido afirmó que "los cargos en mi contra son patrañas y parte de una embestida política y mediática de calumnias y diatribas".
"Queda muy claro que estamos en presencia de un asunto de corte político, no estamos ante un asunto jurídico ni un asunto judicial (...) No consiento ni permito y me defenderé ante quien sea que se trate de manchar una vida de esfuerzo, una vida de lealtad a las instituciones, una vida de compromiso con la construcción aquí en el Senado de la República, con el Estado constitucional de bienestar", enfatizó.
Reveló que ya compareció una vez ante el Ministerio Público Federal y volverá a hacerlo las veces que sean necesarias.
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Anunció que no solicitará licencia para separarse de su escaño porque su honradez y honorabilidad son sus mayores defensas ante las acusaciones injustas e infundadas que se le han hecho. Dijo que en toda su vida no ha sido "narcobibliotecario ni narcotaquero ni narcomagistrado ni narcolegislador".
Además, recalcó que, aunque renunció al grupo parlamentario de Morena, continuará votando en favor de las iniciativas presidenciales y de la Cuarta Transformación.
Reconoció que sus cinco cuentas bancarias continúan bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, pero sí ha cobrado su dieta mediante cheques mensuales.
Aseguró que no se ha escondido ni pretende escudarse en el fuero constitucional para evadir a la justicia, al mismo tiempo en que rechazó de manera categórica cualquier vínculo con grupos del crimen organizado y exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) concluir la investigación abierta en su contra.
Dijo que estos cuatro meses permaneció en Culiacán, donde visitó a sus padres y continuó trabajando en su responsabilidad como presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, para lo cual, afirmó, preparó los dictámenes correspondientes a 22 reformas que se desahogarán en el nuevo periodo legislativo.
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Inzunza solicitó a la Fiscalía General de la República que cierre la investigación abierta en su contra y se declaró inocente.