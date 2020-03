Reaparece Ricardo Anaya y pide seriedad ante coronavirus

En medio de la contingencia epidemiológica por el coronavirus, reapareció el excandidato presidencial Ricardo Anaya, con un llamado a no pelear entre políticos, pero sí exigir seriedad para escuchar a los expertos en la estrategia para enfrentar el virus.

"No son tiempos de política, son tiempos de solidaridad. No son tiempos para dividir o polarizar, sino para unir. No es momento de pleitos entre políticos, eso nada va a resolver. No se trata de pelear con el presidente o con nuestros líderes democráticamente electos, pero sí de exigir seriedad para que se escuche a los expertos cuyas recomendaciones se basan en evidencia científica", expuso en un video publicado en sus redes sociales.

En el mensaje grabado desde su casa, en Querétaro, pidió a los ciudadanos tomarse en serio el problema del Covid-19, no salir de su casa y cuidar sobre todo a los adultos mayores; actuar pues la situación "es muchísimo más grave de lo que parece" en lo que toca a salud y economía.

Por eso demandó aprender de aciertos y errores de otras naciones y prepararse con sensatez para lo que viene, primero las pruebas para detectar quien tiene el virus. "Son fundamentales" para aislar a quien resulte positivo como ha recomendado la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Demandó proteger al sector de médicos y enfermeras que serán los que estarán en el frente de batalla poniendo su vida en riesgo para cuidar a los demás y deben estar protegidos.

Para el futuro expuso que se precisa "diseñar programas para la gente que va a quedar desamparada", evitar la quiebra definitiva de empresas y cierre de negocios.

En su mensaje, que remata con un "cuídense mucho y que viva México", Anaya informó que ha estado alejado de la política, dedicado a la vida académica y "ha sido una gran oportunidad para madurar y para seguir aprendiendo".

Pide PAN entrar a Fase 2 por el Covid-19

La dirigencia nacional del PAN solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador declare ya la Fase dos para enfrentar al coronavirus, que incluye la suspensión de actividades masivas y giras presidenciales, cierre de parques recreativos y restricciones de movilidad para frenar la dispersión de la enfermedad.

Se precisa del mandatario un mensaje en cadena nacional con todas las medidas que deberán aplicarse en todo el país para contener la propagación del virus, las acciones que realiza el gobierno y "las cifras claras, certeras y transparentes sobre el equipo médico con el que se cuenta", solicitó el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, Marko Cortés Mendoza.

En un comunicado el PAN destacó que desde ahora en los hospitales públicos se registra un desabasto incluso de tapabocas, geles desinfectantes y respiradores para atender pacientes de gravedad, por lo que pidió acciones para dotar de protección a este sector.

También expuso su respaldo a la carta que un grupo de científicos difundió el viernes de la semana pasada y dirigida al presidente López Obrador para solicitarle, como lo recomendó la Organización Mundial de la Salud, la realización de más pruebas para detectar casos de contagio, lo que permitiría aislarlos.

"Eso haría la diferencia en la contención, para ubicar oportunamente a las personas que portan el virus y poder romper la cadena de contagio, (pues) es muy probable que estén subestimados los datos oficiales de los portadores del virus, simplemente porque se están haciendo muy pocos análisis", estableció Cortés.

"Debemos aprender de la experiencia internacional, donde por no actuar a tiempo se han registrado miles de muertes y contagios", precisó.

Cortés planteó que el presidente, como otros mandatarios del mundo, debería emitir un mensaje en cadena nacional, y no informar sólo en sus conferencias mañaneras pues en ellas "se distrae la atención con otros temas que son irrelevantes en este momento de pandemia mundial".

En su mensaje debe reportar los pormenores de la situación "las medidas preventivas necesarias que cada quien debe asumir y las acciones puntuales que realiza el gobierno para combatir la pandemia y para atender a quienes ya están enfermos, para que se presenten cifras claras, certeras y transparentes sobre el equipo médico con el que se cuenta, número de ventiladores, medicamentos y unidades de terapia intensiva, ya que en los hospitales públicos se registra un desabasto incluso de tapabocas, geles desinfectantes y respiradores para atender pacientes de gravedad".

Cortés previó que "desafortunadamente para México se viene un panorama desolador, con un decrecimiento mayor de la economía", por lo que pidió unidad como sociedad, como gobiernos, como fuerzas políticas y sociales y como país para enfrentar la crisis.

Anunció además que en estos días los diputados federales y senadores del PAN harán propuestas concretas en materia social y económica para garantizar el ingreso y trabajo de los mexicanos.