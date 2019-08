Reaparecen pueblos zapatistas para desafiar muro en Istmo: EZLN

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció que "(re) aparecen los pueblos zapatistas" del estado de Chiapas para desafiar al "muro que se levantará en el Istmo (de Tehuantepec)" con un encuentro de ska o rock and roll ranchero.

En un escrito del subcomandante Galeano, antes llamado Marcos, titulado: "Bueno, bueno... Sí... Sí... Probando...", sostiene que el muro que el "supremo gobierno" pretende levantar en el Istmo, es "para separar" los pueblos del sur con "los pueblos del norte".

Cuenta que oye "Smell Like Teen Spirit", de Nirvana, canción que considera puede interpelar a los que votaron por López Obrador, en el 2019 y que ahora se han arrepentido de haber emitido el sufragio a su favor.

"¿interpela a una generación? ¿O se dirige a quienes lamentan el haber apoyado lo que ahora se padece)", refirió el guerrillero. "¿O quiere señalar que es la versión de Kurt Cobain al ¿por qué tan serios? de El Guasón? ¿Es una autocrítica por aquello de soy el peor en lo que mejor hago? ¿Un mensaje subliminal para el CompArte?", añadió.

En el escrito de 237 palabras Galeano da a conocer que, como un saludo que "desafíe al muro" que se levantará en el Istmo de Tehuantepec, pueden preparar en las comunidades zapatistas un encuentro como El CompArte o el festival de cine el Puy Ta Cuxlejaltic, (caracol de nuestra vida en tzotzil) de noviembre del año pasado, un evento que reúna a bandas de "ska ¿Eh? ¿ska no todavía? ¡¡¿Rock and Roll ranchero?!! ¡El Piporro con imágenes del clásico de la filmografía interestelar: La nave de los monstruos".

Posterior a esto, el líder zapatista prometió que emitirá otro escrito.