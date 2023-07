"Recen por mí": padre Goyo se dice amenazado por el crimen organizado

A-AA+

Frente a un rápido crecimiento de la violencia en México durante las últimas horas, y en contraste con un mensaje de que "todo va bien" durante las conferencias matutinas de AMLO, el sacerdote activista Gregorio López Gerónimo, también conocido como "padre Goyo", abordó estos temas en Con los de Casa.

Moderados por David Aponte, director general editorial de EL UNIVERSAL, los colaboradores Maite Azuela y Juan Pablo Becerra-Acosta conversaron con él, a través de datos y argumentos, sobre "Criminales vs la sociedad".

Así, el padre Goyo describió diversos actos de violencia y corrupción en Michoacán, y como ejemplo acusó que elementos de la Guardia Nacional, a través del alcalde de Aquila, habían negociado con el crimen organizado. Por ello, dijo que esta institución de seguridad es parte del "cáncer social".

Por su parte, Becerra-Acosta refirió que él mismo preguntó a Hipólito Mora, fundador de los grupos de autodefensa en dicha entidad, cuál era su perspectiva en cuanto a la seguridad después de 10 años, a lo que él contestó que estaba peor.

Sobre este tema, López Gerónimo afirmó que el recién asesinado Hipólito Mora habría cometido dos errores: incursionar en la política, puesto que está muy "viciada", además de confiarse en sus medidas de seguridad, tales como utilizar vehículos blindados, un rifle y un chaleco.

Además, el padre Goyo consideró que "la estrategia de seguridad es fallida", y ligó esta situación a la política al subrayar que las "corcholatas" han realizado giras alrededor del país, pero no han visitado Michoacán.

Por su parte, Aponte señaló que el cambio en 10 años habría sido la incursión del crimen organizado en el gobierno, por lo que el Padre Goyo coincidió en que detrás de esta situación de inseguridad se encuentra el tema político, e incluso acusó a Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, porque habría dejado de gobernar hace un año, y lo llamó "exgobernador".

Además, Gregorio López Gerónimo acusó que está bajo amenaza del grupo criminal de "Los Viagras", los mismos que, afirma, habrían ido por Hipólito Mora, y estimó que hay cuatro personas pagadas para atraparlo con vida.

Finalmente, el padre Goyo explicó una perspectiva de gobiernos autónomos donde no intervengan los partidos políticos, además de pedir: "recen por mí".