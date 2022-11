Rechaza Adán Augusto que AMLO pretenda destruir al INE

A-AA+

MONTERREY, NL., noviembre 1 (EL UNIVERSAL).- El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, rechazó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pretenda la destrucción o el desmantelamiento del INE, pues aseveró que las ideas y demandas de la izquierda como "el voto por voto" a raíz del fraude electoral del 2006, son las bases que dieron sustento para la creación del Instituto Nacional Electoral (INE).

En tal sentido, pidió a quienes sostienen que se pretende destruir al INE, que primero lean la iniciativa y las diversas propuestas que se están discutiendo; "pero yo les pregunto, a ver. ¿A poco a ustedes no les gustaría que los comicios costarán menos?, ¿Qué se redujera el financiamiento a los partidos políticos en tiempo ordinario? ¿Qué se refuerce la tarea de los organismos electorales?

Por ello, recalcó, es un discurso maniqueo, hablar sobre la desaparición o desmantelamiento del INE como propuesta del gobierno de López Obrador.

Ante los señalamientos de la oposición en el sentido de que se busca regresar a tiempos del pasado en los que el gobierno controlaba las elecciones, López Hernández, respondió: "No, mire, y que quede claro, ¿ustedes saben a quién se le debe el que el voto por voto exista en la ley? Pues a la izquierda mexicana, voto por voto se hace ley después del fraude del 2006. Y así como eso, la opinión de la izquierda es la que ha fundamentado las bases para el INE que hoy tenemos".

Por eso, recalcó, de ninguna manera es válido, que se acuse al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de querer destruir al INE, ya que de la izquierda proviene la primera aportación para fortalecer al Instituto.

Pidió dejar que los legisladores hagan su trabajo y que en su momento digan si van a cambiarle el nombre al INE; al tiempo de reiterar que nadie quiere desaparecer "si nos ha costado tantas cosas".

Pero insistió, hay que discutir si se reduce el número de plurinominales y de regidores, si hay un proceso de elección u otro tipo de selección para los consejeros del Instituto o los magistrados del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación y si se disminuye el número de los consejeros electorales.

El titular de la Segob, fue entrevistado al llegar y al salir del Congreso de Nuevo León, a donde acudió para argumentar en favor de la Minuta que permite la presencia del Ejército y la Guardia Nacional en tareas de seguridad hasta 2028, aseveró ya fue aprobada en 21 congresos locales, pero no obstante continuará con sus recorridos por el país hasta que visite todos los congresos. En este caso, los diversos grupos legislativos acordaron solo escuchar los planteamientos del funcionario federal y no hacer posicionamientos de su parte.

Sobre el tema comentó, tras reunirse con el gobernador, Samuel García, en su despacho del Palacio de Gobierno, que la Federación seguirá apoyando a Nuevo León, sin importar si el Congreso local aprueba la Minuta de la reforma constitucional, pues comentó que cada vez que el mandatario estatal ha solicitado ha tenido el apoyo de la Federación. "No tiene por qué cambiar el trato al estado, porque es una obligación constitucional del Gobierno Federal el coadyuvar para que haya seguridad en todo el territorio nacional", afirmó.

A pregunta expresa sobre los intercambios verbales que tuvieron en días pasados, asentó, el que tenga diferencias de opinión con él, no quiere decir que no haya cordialidad, pues siempre ha existido esa cordialidad aún en las diferencias.

- ¿Hay pleito con el gobernador, hay diferencias?

"Yo no me peleo con nadie, si soy el encargado de la gobernabilidad del país, ¿Cómo voy a andar peleando?, desde luego que manifestamos nuestras diferencias".

En relación a sus críticas a Fuerza Civil, en el sentido que se dedicaba a cuidar los Oxxos, comentó, "yo he manifestado la opinión, en alguna ocasión se expresó esa preocupación, ahora el compromiso del Gobierno Federal es trabajar coordinados y reforzar las tareas que el gobierno de Nuevo León lleva a cabo para garantizar la seguridad de todos".

Afirmó que si eso pasa con mayor presencia de la Guardia Nacional o con labores de coadyuvancia estratégica la va a tener el estado.

Este miércoles el titular de la Segob no visitará congresos locales, pero el jueves estará en Aguascalientes, Zacatecas y Querétaro; el viernes en Guerrero, y la próxima semana en Guanajuato, Jalisco y así hasta recorrer todas las entidades.

Finalmente, sobre el trasvase de agua de la presa El Cuchillo para los agricultores de Tamaulipas, que debería de acordarse el lunes y llevarse a cabo a partir de este martes, como señala el convenio de 1996, expresó que se resolvió de manera consensuada llevar a cabo un estudio técnico antes de tomar una decisión.