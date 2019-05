Rechaza AMLO arranque como el de Zedillo en lo económico

Pese a que la economía retrocedió 0.2% el primer trimestre del año, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que "vamos muy bien", pues no es como el arranque del sexenio del expresidente Ernesto Zedillo (PRI).

"Nuestros adversarios están apostando a que nos vaya mal y que un día sí y el otro también, están hablando de estancamiento económico, de que no está funcionando el gobierno, lo cierto es que vamos mucho muy bien", dijo el mandataria en su conferencia de prensa matutina.

En Palacio Nacional, López Obrador recomendó a los expertos y "analistas conservadores" que revisen cómo fue el primer trimestre del inicio del gobierno del presidente Ernesto Zedillo (PRI) cuando la economía cayó menos 7%.

"Claro que estoy poniendo algo extremo, pero como así se llevan de vez en cuando me puedo darme ese lujo, esa licencia.

"Les recuerdo que en el primer trimestre de Zedillo hubo un decrecimiento de menos 7, sin embargo, por los conservadores, ese gobierno está calificado como un buen gobierno aún con el Fobaproa porque fue genial eso de convertir las deudas privadas en deuda pública, bravo, bravo".

Rechazó que en su administración haya subejercicio porque su gobierno trabaja de acuerdo a lo programado.