Rechaza AMLO que Cresencio haya intercedido por capitán en caso Ayotzinapa

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 5 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), le haya enviado una carta intercediendo por el capitán José Martínez Crespo, detenido por el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y acusó que debido a la rectitud del general han querido "debilitarlo".

En conferencia de prensa y a pregunta expresa, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que el general Sandoval es respetuoso de las decisiones que toma él como comandante supremo de las Fuerzas Armadas.

"No, el general Sandoval es un hombre íntegro es una gente leal, honesta, es un hombre recto, y respetuoso de las decisiones que toma el comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y leal. Entonces han querido debilitarlo porque precisamente actúa con rectitud.

"Aceptando sin conceder, ¿por qué no ven los hechos? O sea, ¿cuáles son los hechos, qué no están detenidos los militares que presuntamente participaron en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa? Si fuese la influencia militar decisiva pues no estarían en la cárcel los oficiales. No somos lo mismo", dijo.

"¿Entonces esta petición fue real por parte del general a usted?", se le preguntó en Palacio Nacional.

"No, no me ha hecho ninguna solicitud. Si salió eso es falso. Eso que me estás diciendo es falso. Y lo pueden haber informado algo pero no es nada importante. Son cuestiones que tiene que ver con nuestros adversarios", contestó.