Rechaza Calderón a vía armada pide un cambio pacífico y democrático

El expresidente Felipe Calderón aclaró este viernes, a través de redes sociales, que rechaza la vía armada, por lo que prefiere un cambio pacífico y democrático para el país.

Esto, tras acusar que fue distorsionado su mensaje que pronunció en un foro virtual con dirigentes de partidos de derecha de Venezuela, Argentina y Bolivia.

"El manejo mediático de algunos medios distorsiona completamente mi dicho y omiten mi expreso, mi rechazo a la vía armada y me pronuncio, por lo que Carlos Castillo llamó política total", escribió Calderón en sus redes sociales.

Asimismo, hizo un llamado a la reflexión, la cual es contraria, afirmó, a la de un panelista que "invocó el derecho a la insurrección desde la soberanía popular escrita en varias constituciones".

Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se enganchará con los dichos de Felipe Calderón sobre que "ni tiene capacidad ni está en sus cabales para gobernar".

El Ejecutivo federal manifestó que no se enganchará y seguirá el consejo de Kalimán: serenidad y paciencia, luego de que el expanista también dijera, en el foro virtual de Venezuela, que López Obrador sigue dividiendo a los mexicanos en dos categorías.