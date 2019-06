Rechaza Coello Trejo que sea inmoral ser abogado de Lozoya y del titular de la FGR

Ante lo dicho esta mañana por el Presidente Andrés Manuel López Obrador de que podría ser "inmoral" que Javier Coello Trejo, abogado de Emilio Lozoya Austin, ex director general de Pemex y acusado de posibles actos de corrupción, también lo sea de Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República (FGR), el litigante armó que eso no constituye ningún tipo de conflicto de interés "y menos actos de inmoralidad".

En una carta enviada a Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la Presidencia de la República, Coello Trejo informó que existe una amistad con el titular de la FGR desde 1974 y fue hace cinco años atrás, cuando el fiscal lo buscó para que lo ayudará ante un problema familiar.

"El día de hoy el ciudadano Presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que no había ningún conflicto de interés ante la pregunta de un reportero, pero habló de inmoralidad. Con todo respeto señor licenciado, le ruego a usted que como asesor y consejero jurídico del señor Presidente le haga saber que en este hecho no existe ninguna inmoralidad por parte del doctor Gertz Manero, actual fiscal de la nación y de su servidor, toda vez que el hecho de que hoy yo sea defensor de unas carpetas de investigación en contra del licenciado Emilio Lozoya Austin, en el libre ejercicio de mi profesión, carpetas estas que se llevan en la FGR, y el doctor Gertz Manero sea el titular de la misma no constituye ningún conflicto y menos actos de inmoralidad".

El litigante detalló que Alejandro Gertz Manero lo buscó para que lo ayudará porque "tenían secuestrado a su hermano, también el ilustre abogado Federico Gertz Manero, secuestro que realizaba su concubina, en donde se probó que estaba negligentemente dejándolo morir. En mi carácter de abogado realicé todas y cuantas diligencias legales fueron necesarias para poder rescatar a su hermano y para el efecto se presentaron las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México".

La mañana de este viernes en conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que confía en el Fiscal General de la República, pese a tener al mismo abogado que Emilio Lozoya, y aseguró Gertz Manero no protegerá a "grupos de intereses".

"Sí le tengo confianza al fiscal general. Creo que es un hombre recto y que no va a proteger a grupos de intereses creados. Ese es mi punto de vista; desde luego quisiéramos todos que se fuese más eficaz en la impartición de justicia, pero son procesos que se tienen que llevar a cabo, no puede haber juicios sumarios, se tienen que garantizar los derechos de los ciudadanos, hasta de los presuntos delincuentes.

Es un Estado de Derecho, hay procedimientos", armó.

Aunque señaló que no es ilegal que el fiscal general tenga el mismo abogado que Emilio Lozoya, sí consideró "inmoral" esta relación, por lo que resaltó que Gertz Manero decidirá si renuncia o no a su cargo.

"Pues él podría decidir, yo no recomendaría, no me queda, porque es una institución autónoma y tiene que respetarse, no me queda hacer recomendación en este sentido; además, no creo que sea ilegal", subrayó.

"Pero ¿puede ser inmoral?", se le preguntó al presidente de la República, a lo que contestó: "Sí, eso sí, pero eso le corresponde resolverlo a él".