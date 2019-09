Rechaza Cofepris desabasto de metotrexato

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) rechazó que exista desabasto del metotrexato y aseguró que su abasto está garantizado.

"A propósito del desabasto, supuestamente generado por Cofepris, que desde hace varias semanas diversas voces anuncian que se avecina y que hasta la fecha no ha sucedido ni sucederá", indicó.

La Cofepris reconoció que tras realizar verificaciones constató que actualmente los principales productores de metotrexato en México no cuentan con el certificado vigente de buenas prácticas de fabricación, emitido por esta autoridad, motivo por el cual están suspendidos sus procesos de producción, siendo requeridos por la Cofepris a cumplir con las normas para evitar que produzcan medicamentos inseguros, ineficaces y de poca calidad, que pudiesen poner en riesgo la salud de las y los mexicanos que los consumen.

Destacó que para garantizar el abasto de medicamentos en México, esta Comisión está cumpliendo con todos los trámites de importación necesarios para, en su caso, adquirir en otros países medicamentos de calidad, seguridad y eficacia.

Detalló que entre las empresas que tienen suspendidos sus procesos de producción se encuentra Laboratorios PISA, que desde mayo de 2019, fue verificada en su planta ubicada en la alcaldía de Coyoacán, a partir de una denuncia en el Hospital del Niño Poblano, vinculada a reacciones adversas por el uso de metotrexato.

Como consecuencia de esta verificación, desde el 9 de mayo quedó suspendida la línea de producción de metotrexato por incumplimiento de la normatividad que rige las buenas prácticas de fabricación, como se señaló.

Cofepris resaltó que durante cuatro meses PISA no presentó programa de corrección de las irregularidades y fue hasta el 11 de septiembre de este año que la directora de Asuntos Regulatorios de Laboratorios PISA informó a Cofepris que habían iniciado la corrección de sus procesos y que, a partir del 7 de octubre de 2019, estarían en condiciones de recibir una nueva verificación para constatar la atención a las irregularidades observadas.

"De acuerdo con los principios del nuevo gobierno, la Cofepris combatirá sin distingos los riesgos sanitarios que pudieran estar presentes en los procesos de elaboración de medicamentos, alimentos, bebidas y todos aquellos productos que regula", enfatizó.

La Cofepris expresó a las familias de pacientes que requieren de este fármaco para su tratamiento que se ha cumplido con el marco jurídico para proteger la salud de los mexicanos y se han combatido los riesgos que pudieran presentarse en el uso de medicamentos que no cumplen con buenas prácticas de fabricación.

"Respecto de los padres de familia, que con todo derecho han solicitado autorización para la importación de metotrexato necesario en la atención de sus familiares, señalamos que serán atendidos en tiempo y forma. Asimismo, comunicamos que la invitación realizada por Cofepris tiene por objeto informarles debidamente sobre el falso riesgo de desabasto", apuntó.