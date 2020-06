Rechaza INE dictar medidas cautelares por caso BOA

La Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó la petición de PAN y PRD de emitir medidas de tutela preventiva para que el presidente Andrés Manuel López Obrador no vuelva a realizar comentarios de índole electoral; sin embargo, recordó que todo funcionario público tiene prohibido interferir en las elecciones.

"Dado que ni el presidente ni ningún funcionario de gobierno tiene atribuciones en la materia electoral, no pueden ser ni participes, ni guardianes, ni protagonistas" estableció el consejero Ciro Murayama.

Al analizar la queja promovida en contra del mandatario por realizar, en el marco de su conferencia mañanera, expresiones de carácter electoral y en contra de la oposición, como fue la presentación de un documento que hablaba de un supuesto Bloque Opositor Amplio (BOA), los consejeros valoraron que por ahora se trata de una primera referencia y no se tiene certeza de que se vaya a repetir.

Así, por unanimidad la Comisión de Quejas descartó medidas cautelares porque la mañanera donde el Presidente habló del BOA ya es un hecho pasado, y tampoco avaló dictar las medidas de tutela preventiva solicitadas por los quejosos para ordenar al Presidente a no referirse a temas electorales en sus mañaneras próximas, pues eso es un hecho futuro y de realización incierta sobre el que el INE no puede pronunciarse.

Empero, en su resolución, "dada la cercanía" de los procesos electorales los consejeros recordaron cuáles son las obligaciones de todo funcionario público y en todo tiempo y "el deber reforzado de conducirse con estricto apego a los principios que forman nuestro régimen democrático a fin de garantizar elecciones justas y equitativas".

Es decir, se incluyeron las principales prohibiciones que tienen los servidores públicos en aras de garantizar la neutralidad e imparcialidad en las elecciones, así como los límites a su libertad de expresión.

Presente en la sesión de la Comisión de Quejas, aunque sin voz ni voto, el consejero Ciro Murayama recordó que ante la ley los servidores públicos tienen derechos y obligaciones distintas que los ciudadanos de a pie.

La función de los gobernantes en una elección "es apartarse, abstenerse de ser partícipes porque no sólo es (decir) como cualquier ciudadano doy un punto de vista. No, lo que pasa es que el principio de legalidad dice que para cualquier ciudadano lo que no está prohibido está permitido.

"Pero para un gobernante lo que no está expresamente conferido por la ley está prohibido. Y dado que ni el presidente ni ningún funcionario de gobierno tiene atribuciones en la materia electoral, no pueden ser ni participes, ni guardianes, ni protagonistas.

"Me parece que esta advertencia de que no se puede volver a repetir ni en la mañanera ni en ningún espacio de comunicación gubernamental para emitir opiniones, juicios sobre actores políticos, llega a tiempo... el INE va a garantizar que todas las etapas del proceso electoral se apeguen a la constitución y eso quiere decir gobernantes manos fuera de las elecciones", dijo.

Los derechos de libertad de expresión, dijo por su parte la consejera presidenta de la Comisión, Claudia Zavala, "no son ilimitados".

La consejera Adriana Favela recordó que los tribunales electorales ya han reconocido a las mañaneras como propaganda gubernamental y por tanto está prohibida cualquier referencia electoral en ésta, pues debe ser neutral.

A favor de la resolución –que puede ser impugnada ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)- los consejeros votaron por unanimidad.