Rechaza Isabel Miranda opinión de ONU sobre liberación de implicada en homicidio de su hijo

Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, consideró que la opinión de la ONU en la que solicitó la liberación inmediata de Brenda Quevedo Cruz, implicada en el secuestro y homicidio de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda, es sesgada y unilateral.

Mediante un comunicado indicó que según la opinión 45/2020 emitida por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (GTDA), el Estado mexicano no respondió a tiempo la petición de información, por lo que únicamente consideró los argumentos de Brenda Quevedo Cruz y su defensa.

"Según la opinión el Estado Mexicano no respondió a tiempo la petición de información que realizó el Grupo de Trabajo, lo cual tiene como resultado que además de incurrir en una negligencia que va en contra de los derechos de la víctima, ya que me dejan en total estado de indefensión, la opinión emitida únicamente considera lo dicho por la procesada Brenda Quevedo Cruz y su defensa.

"Lo que la convierte en una opinión sesgada y unilateral; es decir, no se toman en cuenta todos los argumentos presentados por el Estado Mexicano para desvirtuar lo dicho por la procesada", señaló la activista.

Recordó que la opinión del Grupo de Trabajo no es obligatoria para el Estado mexicano ni para el sistema judicial debido a que únicamente se trata de una recomendación.

"Imposible que exista detención arbitraria cuando Brenda Quevedo Cruz fue detenida en Estados Unidos de América después de haber huido al cometer el secuestro y homicidio de mi hijo Hugo Alberto Wallace Miranda", detalló.

"Durante dos años se tramitó su extradición, la procesada contó con un defensor particular y agotó todos los recursos para no ser enjuiciada en México; sin embargo, un juez de Estados Unidos encontró causa probable; es decir, elementos suficientes para enfrentar la justicia en nuestro País.

"Por lo tanto, se acredita plenamente que no hubo ninguna violación jurídica ni de derechos humanos".

Señaló que Brenda Quevedo ha ofrecido un sinfín de pruebas en el caso que se sigue en su contra y ha presentado casi 80 recursos legales sin que hasta el momento haya podido desvirtuar las acusaciones en su contra.

"Siempre he confiado, con todo y sus deficiencias, en el Poder Judicial de la Federación y estoy segura que tiene la capacidad para que se gestione y se dirima cualquier conflicto dentro del proceso aun cuando estos son largos y tortuosos para las víctimas del delito, por lo cual confío en que con todo el acervo de pruebas que existen en la causa penal en el secuestro y muerte de mi hijo Hugo Alberto Wallace Miranda será la procesada finalmente condenada al igual que las otras cuatro personas involucradas en dicho suceso, debido a todo el caudal probatorio que los incrimina", apuntó.

Miranda de Wallace lanzó un llamado para que se vele por su derecho de acceso a la justicia en su calidad de víctima del delito que terminó con la vida de su hijo.

Este jueves se dio a conocer que el GTDA recomendó al Estado mexicano la liberación inmediata de Quevedo Cruz al considerar que fue víctima de detención arbitraria, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.