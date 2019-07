Rechaza Osorio Chong estar detrás de protestas en la PF

El ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rechazó estar detrás de las protestas que elementos de la Policía Federal realizan desde ayer miércoles.

"De ninguna manera acuso recibo de los señalamientos que hizo el Presidente", dijo el priista.

Ayer miércoles, Andrés Manuel López Obrador aseguró que "hay mano negra" en el motín realizado por un grupo de elementos de la Policía Federal.

Incluso señaló a la Secretaría que Osorio Chong dirigió el sexenio pasado: "Es importante que todos conozcan la información, sobre todo los que actúan de buena fe: hay mano negra en este asunto. Esto se manejaba desde los sótanos de Bucareli y piensan que va a ser lo mismo; no, no vamos a reprimir, no somos iguales y se va a resolver este asunto, porque no se está cometiendo ninguna injusticia", dijo.

Ante esas palabras, el ahora líder de los senadores priistas negó que existan sótanos en Bucareli, en donde se ubica la Secretaría de Gobernación, a la que culpó de echar a perder a la Policía Federal.

Hoy jueves, su cumplen más de 24 horas de protestas y bloqueos por parte de policías federales.

Crisis, por prejuicios ideológicos del nuevo gobierno: PAN

El Partido Acción Nacional (PAN), señaló que la crisis en la Policía Federal, se origina en los "prejuicios ideológicos de un gobierno basado en caprichos".

Tal y como sucedió con el despido de miles y miles de burócratas, los conflictos laborales en Notimex y Canal Once, la desaparición de las estancias infantiles y la cancelación de 85 programas sociales, entre otros.

El vocero del blanquiazul, Fernando Herrera Ávila, sostuvo que el gobierno del presidente López Obrador ha tomado medidas sin diagnósticos, análisis costo beneficio, y sin mirar las consecuencias económicas ni los costos sociales de sus acciones.

"Todo lo ha destruido porque son herencia de un pasado que aborrece, pues aunque las cosas se hayan hecho bien, como el Seguro Popular, simplemente por haber surgido de un gobierno del PAN lo desaparecen", expresó.

Herrera Ávila dijo que la desaparición de la Policía Federal y el conflicto con los agentes que no quieren formar parte de la Guardia Nacional, está contaminado por la "carga ideológica" que imprime el actual gobierno a todo lo que hace.

"Desde la campaña por la Presidencia, López Obrador se empeñó en descalificar a la Policía Federal por capricho, sin pruebas y sin diagnósticos sobre su efectividad. Si la Policía Federal tenía casos de corrupción, lo que debieron hacer es castigarla, porque si hubo corrupción y no la castigaron, los actuales funcionarios resultan cómplices y encubridores de los males que denuncian", puntualizó.

El panista reiteró que lo que está pasando con la Policía Federal, es una prueba más de que los prejuicios ideológicos del régimen, y que definen los despidos de miles y miles de servidores públicos con experiencia, pero que "cargan con el pecado original" de haber trabajado para el gobierno del PRI.