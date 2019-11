Rechaza pleno del Senado sustituir última votación para titular de CNDH

Con 67 votos en contra, 46 a favor y nueve abstenciones, el pleno del Senado de la República rechazó la propuesta para la sustitución de la última votación para elegir al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de la cual resultó electa por mayoría calificada Rosario Piedra Ibarra.

La propuesta la realizó el senador Ricardo Monreal, de Morena, al intervenir en tribuna cuando se discutían otras tres mociones que se propusieron para reponer totalmente el proceso que presentaron sus pares del Partido Acción Nacional (PAN), y una del legislador sin partido Emilio Álvarez Icaza.

Los otros tres planteamientos también se rechazaron, y posteriormente Julen Rementeria, del PAN, presentó otra moción, para reponer el procedimiento de votación a la Presidencia de la CNDH, que se efectuó el jueves pasado.

Antes de la discusión, Kenia López Rabadán insistió y solicitó de manera formal que se regrese a comisiones la terna para que como lo establece la ley se presente una nueva, a lo que la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández, le expresó que eso ya estaba discutido y no se aceptó por el pleno.

El jueves pasado se realizó la tercera votación de la terna que integraron las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia del Senado, donde proponen como candidatos idóneos para la CNDH a Rosario Piedra Ibarra, José de Jesús Orozco y Arturo Peimbert, de la cual Piedra Ibarra obtuvo la mayoría calificada que exige la Constitución.

Posterior a ese hecho, el cual la Mesa Directiva declaró concluido el procedimiento y válida la elección de Piedra Ibarra, los senadores panistas denunciaron un supuesto fraude, debido a que se contaron 114 votos cuando en el pleno estuvieron 116 legisladores presentes.

Por ello, los panistas argumentaron que los 76 votos de Piedra Ibarra no correspondían a las dos terceras partes de los 116 sufragios, y ese instituto político, como los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y Revolucionario Institucional (PRI) se pronunciaron en contra.

En su intervención, Monreal Ávila reclamó que se trató de enlodar su honorabilidad al presentar un video truqueado de que parecía que había depositado doble voto, lo que califico de "poca madre".

Planteó que se volviera a votar la tercera ronda y se repusiera, con lo cual ya no se violentaba el acuerdo que desde el principio se llegó entre todos los grupos parlamentarios.

En tribuna, afirmó que no quieren que haya dudas, ni suspicacias, "no queremos que haya raja política perversa, no queremos que haya un filón de intento de desprestigio contra senadoras y senadores".

Dijo que Morena expresa su total respaldo a los secretarios Martha Guerrero y Primo Dothé Mata, ambos de Morena, quienes fungieron como escrutadores el jueves pasado cuando se realizó la tercera ronda de votación, de quienes dijo: son sensatos y provienen de la lucha social.

"Notros no podemos estar bajo la sospecha y la duda, por eso les quiero pedir a mis compañeros de Morena, ya que hay un debate profundo en Morena, lo que les plantee en la mañana, que aceptáramos una nueva elección, para que no hubiesen dudas", recordó.

Refirió que buscan la verdad y "quiero proponer formalmente que pueda realizarse una nueva elección y que pueda realizarse inmediatamente", y señaló que los senadores de su bancada votan en total libertad.

Monreal Ávila dijo que también le sorprendió la gran violencia que se volcó desde la derecha, pues el día que se realizó esa tercera votación, "sin escrúpulos, sin pudor alguno, la derecha alteró el video, acusándome de haber votado doble, qué poca madre, quien lo hizo, qué poca vergüenza".

A su vez, el coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera, explicó que con la manera en cómo se plantearon los hechos que argumentan que eran 116 senadores que votaron y solo se contaron 114, quedó lo que se llama jurídicamente "la duda razonable", y por ello a su bancada no le satisfacen los términos en que quedó esa elección.

"Tenemos que aceptar que hay duda razonable y tenemos que despejarla. Que se repita la votación que es donde está la duda, y centrar el debate en este punto y no centrarlo sobre el procedimiento que implementaron las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia", dijo.

La senadora panista Kenia López reclamó a la Mesa Directiva del Senado que desde el jueves 7 de noviembre que se realizó la tercera votación se haya sostenido que era un proceso concluido, y que ahora se haga esta propuesta de Monreal.

Indicó que toda esta situación marca a la Cámara alta y a la CNDH, porque es evidente que "habíamos 116 senadores, y solo se contabilizaron 114, y es evidente que los 76 votos que se emitieron no respaldan la mayoría calificada".