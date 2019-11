Rechaza presidenta de CNDH llegar descalificada al cargo

Rosario Piedra Ibarra rechazó que llegue "descalificada" a ejercer el cargo de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), porque miles de ciudadanos en México están felices de que ella sea la nueva defensora del pueblo, la ombudspersons del país.

En entrevista, informó que ya pidió licencia como militante de Morena, e indicó que la principal línea de trabajo regirá su gestión es la autonomía, que nunca ha tendido este organismo del Estado Mexicano, así como la eficacia y escuchar e ir siempre del lado de las víctimas.

Apuntó que la garantía de que se atenderán las quejas que presenten los ciudadanos es que ella es una víctima y lo primero que quiere es responderse a "mí misma, a mi consciencia, a mis compañeras, y a todos los demás ciudadanos que no han visto una respuesta justa de parte de esta comisión".

Indicó que confrontara al Ejecutivo federal y toda autoridad que viole los derechos humanos, y que lo hará con pruebas para fortalecer las denuncias y responderle certeramente a las víctimas.

"La CNDH no es para hacer un contrapeso, la CNDH es para defender a la víctimas, si esto llega a enfrentar a cualquier autoridad, incluso al presidente, entonces, se le va a tener que decir en lo que está fallando, indicó al destacar que con hechos es cómo demostrará su actuar ante esa comisión.

Piedra Ibarra rindió hoy protesta como presidenta de la CNDH, luego de un cuestionado proceso al denunciar senadores del Partido Acción Nacional (PAN) que en la tercera votación, de la terna que se presentó para elegir al titular de este cargo en el Senado, se denunció que había fraude al no haberse contabilizado dos votos.

En el momento de hacer el juramento de guardar la ley y hacerla cumplir, frente al pleno senatorial, se desataron los gritos de la oposición que siempre la rechazaron por su militancia en Morena, y por no pedir que se esclareciera este hecho que ponía en duda su elección, por lo que se le preguntó si no llegaba descalificada a ejercer en la CNDH.

"No, ¿por qué voy a llegar descalificada?, el que alguien me quiera descalificar es diferente, pero yo no llego descalificada, porque hay miles de ciudadanos en este país que están muy felices con mi nombramiento, y mis propios compañeros del comité Eureka, también lo están".

Pidió que le tengan confianza, pues aseguró que no va a fallarle a nadie, y que atenderá a todos los ciudadanos, y que si un senador del PAN, de los que la cuestionaros duramente e impugnaron, va y pone una queja, será atendido como corresponde.

"Si los senadores del PAN que me estuvieron impugnando aquí quieren ir a poner una queja, bienvenido, porque todos los ciudadanos van a ser escuchados, yo no voy a actuar como actuó durante varias décadas esta comisión que fue una creación de Carlos Salinas de Gortari, y fue una simulación a la justicia y la democracia de este país".

Apuntó que no tiene precedentes el debate que se desarrolló en torno de este tema este martes en el pleno del Senado, y que este día se vivió una experiencia democrática, donde se fundamentó muy bien por qué es legítima y legal su elección a la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Agradeció a los senadores de Morena y de otras bancadas que la favorecieron con su voto, "creo que resistieron toda una jornada muy larga y no cayeron en las provocaciones de violencia que se intentaron hacer".

Piedra Ibarra denunció también que sus invitados que estaban en las galerías, que es gente del pueblo, de redes de organismos y defensores de derechos humanos, así como familiares de desaparecidos, fueron agredidos durante las horas que duró el debate.

Finalmente, afirmó que ella no tiene dudas, y que en el pueblo de México no hay dudas, y que ella tiene su conciencia tranquila, además de que en el Senado cuando se votó la terna integró junto con Juan José Orozco y Arturo Peimbert, ella ganó las votaciones.