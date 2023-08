Rechaza Salinas Pliego bajar tuits contra Citlalli Hernández

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 12 (EL UNIVERSAL).- Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, rechazó "bajar" tuits en los que se refiere a la senadora de Morena, Citlalli Hernández, a quien presuntamente violentó políticamente por cuestiones de género, según señaló ayer el Instituto Nacional Electoral (INE).

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó ayer al empresario Ricardo Salinas Pliego que, en un plazo no mayor a 24 horas, elimine de sus redes sociales 70 publicaciones denunciadas ante posible violencia política de género contra la senadora Citlalli Hernández.

Por unanimidad, la comisión determinó la eliminación de publicaciones adicionales de otras cuentas de la misma red social, por comentarios violentos.

Además, se ordenó una tutela preventiva para que Ricardo Salinas Pliego se abstenga de emitir manifestaciones que puedan constituir violencia política de género en contra

La secretaria general de Morena, Citalli Hernández, advirtió que se usó "un discurso de odio gordofóbico y misógino en su contra por el hecho de ser mujer y ostentar un cargo de elección popular".

El proyecto detalló que las publicaciones hechas de abril de 2021 a julio de 2023 advierten una sistematicidad y reiteración de conductas de una campaña que busca denigrar la imagen hacia la senadora.

"¿O sea que el INE nos van a decir qué hacer con nuestras redes sociales?", dice dueño de Tv Azteca

Sin embargo, hoy el empresario se rehúso a hacer lo que el INE ordenó, pues argumenta que él no es funcionario ni aspirante a ningún cargo público. A través de redes sociales, Salinas Pliego dijo: "a mí que ni soy servidor público ni estoy participando en ningún proceso electoral, por ejercer mi derecho de réplica" y agregó "o sea que los corruptos del @INEMexico (como les dice el Presidente) nos van a decir a los Mexicanos que hacer en nuestras cuentas de redes sociales..."

Por su parte, la senadora de Morena también reaccionó a las medidas que el INE determinó. "El debate es de ideas no de adjetivos que atenten contra la dignidad de las personas. Bienvenidas todas las críticas por nuestro actuar político, pero NO a la violencia por nuestro género, por nuestro peso, nuestra talla o nuestro cuerpo", dijo.