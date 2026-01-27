logo pulso
Nacional

Rechaza Sheinbaum operativos con EU

Por El Universal

Enero 27, 2026 03:00 a.m.
A
Rechaza Sheinbaum operativos con EU

Ciudad de México.- Tras darse a conocer la detención de Ryan Wedding, ligado al Cártel de Sinaloa, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el exmedallista olímpico canadiense se entregó en la Embajada de Estados Unidos en México.

En su conferencia de este lunes en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo recalcó que en nuestro país "no hay operaciones conjuntas" con autoridades estadounidenses.

En el Salón Tesorería, la Mandataria mostró una publicación en redes sociales del también llamado Rey de la cocaína afuera de las instalaciones de la representación diplomática estadounidense en la Ciudad de México, a donde llegó voluntariamente.

"Se presentó ante la embajada esta persona de origen canadiense, que se entrega en la embajada. De acuerdo a sus consideraciones, era mejor su entrega a que siguiera bajo persecución, porque tiene un delito en Estados Unidos, tiene carpeta de investigación, un proceso en Estados Unidos (...). Se entrega en la embajada", confirmó la Presidenta.

Ante el choque de versiones de si fue una entrega o una detención en un operativo bilateral, dijo que de inmediato el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, negó una acción bilateral. "Y después lo niega el propio embajador de Estados Unidos en México [Ronald Johnson]".

"No hay operaciones conjuntas en México, los agentes (...) del FBI o de alguna otra agencia tienen muy claras sus limitaciones que están establecidas por la Constitución y por la Ley de Seguridad Nacional", insistió.

