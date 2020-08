Rechazan "cañonazos" de 5mdp para comprar a diputados

El coordinador del grupo parlamentario del PT, Reginaldo Sandoval, lamentó, desconoció, rechazó y reprochó las acusaciones de su homólogo del PES, Jorge Argüelles, quien lo acusó de "comprar" diputados hasta en 5 millones de pesos para llevarlos a su bancada y ser la tercera fuerza política en San Lázaro y ganarle al PRI y aspirar a presidir la Mesa Directiva a partir de septiembre.

En una conferencia de prensa virtual, Reginaldo Sandoval le exigió pruebas a Argüelles, pues quien acusa está obligado a probar y le exigió explicar por qué quiere que el PRI presida la Cámara de Diputados en el tercer año.

De manera paralela, Reginaldo Sandoval secundó la exigencia de otros coordinadores quienes exigieron abrir una investigación para llegar al fondo de los presuntos moches a diputados para adherirlos a su bancada.

Y desde ahora, Reginaldo Sandoval confirmó que su bancada sí va por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y dijo que no va a dejar que la ley se negocie o se acuerde sobre ella, y precisó que la Ley es muy clara, pues presidirá la Cámara de Diputados, el grupo parlamentario quien tenga la tercera fuerza política.

El pasado sábado, el coordinador de la bancada del Partido Encuentro Social (PES), Jorge Arturo Argüelles Victorero, reveló que su homólogo del PT, Reginaldo Sandoval está "comprando" legisladores para rebasar al PRI y aspirar a presidir la Cámara de Diputados en el Tercer Año de la 64 Legislatura y aseguró que hasta están ofreciendo 5 millones de pesos y candidaturas a cambio de cambiarse a esa bancada.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Jorge Argüelles dijo que el PT busca presidir la Cámara de Diputados por una ambición política, de poder y hasta económica y lo están haciendo dañando y desvalijando a su fracción y dijo que Reginaldo Sandoval está encabezando una andanada corrupta para comprar legisladores de manera vulgar, corriente y con el tacto político de un elefante.

"Ellos buscan hacerse de la Mesa por ambición política y por ambición de poder y hasta por ambición económica, el PT no está obedeciendo el mandato expresado en las urnas y lo que están haciendo es un fraude al pueblo y lo están haciendo dañando a mi grupo parlamentario, están intentando desvalijar a mi fracción de manera poco correcta. Reginaldo Sandoval ha encabezado una andanada corrupta para comprar diputados y para ofrecerles posiciones y candidaturas que no les va a poder cumplir, están engañando a las diputadas y diputados para sumarse a su grupo parlamentario, pero lo están haciendo de manera muy vulgar, muy corriente con el tacto político de un elefante", aseguró el legislador de Encuentro Social.