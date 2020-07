Rechazan construcción de torres residenciales en el Parque Fundidora

El coordinador de la fracción del PRI en el Congreso de Nuevo León, Francisco Cienfuegos Martínez, condenó la posibilidad de que áreas del Parque Fundidora sean contempladas para proyectos urbanos, luego que desarrolladores inmobiliarios están promoviendo departamentos desde 2.9 millones de pesos, que formarían parte de tres torres residenciales de 32 niveles de altura y se ubicarían en terrenos de dicha área verde que fue cedida a los nuevoleoneses en 1988 por el entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado.

Ante la posibilidad de que sean construidas tres torres de departamentos residenciales dentro del parque urbano, que están siendo publicitadas en redes sociales, como publicó EL UNIVERSAL, Cienfuegos dijo oponerse rotundamente a que desarrolle una zona habitacional en un área que es ícono y patrimonio histórico de los regiomontanos.

"Me opongo rotundamente a fraccionar uno de los pulmones más importantes que tenemos en Monterrey. Sería un grave error desarrollar de manera habitacional un área pública que es patrimonio de ciudadanos", declaró el diputado del tricolor.

Asimismo, Cienfuegos Martínez demandó al gobierno estatal reabrir el parque, cerrado el jueves pasado por los administradores, bajo el argumento de que carecen de recursos para pagar la nómina del personal de la operación y mantenimiento del espacio recreativo. Expresó que es injustificado cerrar espacios públicos para actividades físicas, siempre que se cumplan las medidas sanitarias y de control de los visitantes, para evitar contagios de coronavirus.

Destacó el diputado priista que, en sentido a contrario a la decisión de las autoridades del Parque Fundidora, los ciudadanos reclaman más áreas verdes que ayuden a ser un contrapeso de la contaminación que impera en la zona metropolitana.

"Fundidora es patrimonio histórico de los regiomontanos y fue transformado en un parque para que lo disfrutaran nuestras familias para la convivencia y la práctica del deporte", señaló el legislador del PRI.

Agregó que "si bien es cierto, el Parque Fundidora tiene un ingreso menor al que se tenía anteriormente", debido a la pandemia de covid-19, "la Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado y el Consejo de Administración del Parque Fundidora deben desarrollar un plan conjunto para poder asegurar el pago de los trabajadores que laboran en áreas no concesionadas del Parque".

Expuso que no se puede dejar en el desamparo a las familias de los trabajadores del Parque, como jardineros, vigilantes del parque y del estacionamiento, cuidadores de la fauna (como patos y ardillas), personal de mantenimiento, que dependen de un ingreso para proteger a su familia.

Asimismo, puntualizó, todas aquellas áreas que están en espacios cerrados o que fueron concesionados o que pagan alguna renta por estar operando en el Parque Fundidora, no deben de ser subsidiados por el Gobierno del Estado.

En el mismo sentido el diputado local de Morena, Luis Armando Torres Hernández y ciudadanos como el sacerdote José Manuel Guerreo Noyola, demandaron al gobierno estatal que destine recursos para que sea reabierto el parque Fundidora, y exigieron que se informe el destino de los recursos que se han obtenido por la realización de eventos y festivales artísticos, además otros ingresos.