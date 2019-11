Rechazan diputados intervención de EU por cárteles mexicanos

El pleno de la Cámara de Diputados rechazó una posible intervención del gobierno de Estados Unidos en territorio nacional, mediante la intención del presidente de Estados Unidos de clasificar a los cárteles de la droga mexicanos como grupos terroristas y su posible consecuencia en la aplicación de una política intervencionista, que intente usar la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones entre los dos países.

En un pronunciamiento, el pleno de la Cámara de Diputados manifestó su intención, por el contrario, de atender conjuntamente las amenazas comunes, entre las que se encuentran el tráfico ilegal de estupefacientes y el grave problema del poder de fuego que se ha incrementado por el tráfico de armas y contrabando proveniente de EU.

En este pronunciamiento, se especifica que la Cámara de Diputados refrendó su interés por mantener la buena relación entre los dos países y se pronunció por hacer los esfuerzos necesarios para sostener un diálogo diplomático de alto nivel entre los liderazgos más representativos de los poderes Ejecutivo y Legislativo de ambas naciones con el fin de atender la agenda binacional conjunta.

"Un diálogo diplomático de alto nivel entre los liderazgos más representativos de los poderes Ejecutivo y Legislativo de ambas naciones con el fin de atender la agenda binacional conjunta en materia de prevención del delito y seguridad ciudadana, tráfico de armas y financiamiento ilícito, y sobre todo para poder en marcha estrategias y acciones encaminadas a la cooperación para el desarrollo regional sostenible, basado en la cultura para la paz y el respeto y promoción de los derechos humanos", detalla el acuerdo de la Cámara de Diputados.

Sobre el tema, el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano (Morena) se manifestó por mesurar la idea del presidente de los Estados Unidos. "Nos causa inquietud que se planteé una medida de intervención, pero debemos buscar la cooperación como instrumento de solución de diferencias y anteponer la prudencia más que la estridencia. Apoyamos las medidas del gobierno de la República".

Jorge Luis Preciado Rodríguez, diputado del PAN, dijo estar en contra de la intervención de otro país en México y llamó "a hacernos cargo de nuestros problemas y evitar que lleguen drogas de distintas naciones". Se habla, dijo, de una mesa de alto nivel, cuando el titular del Ejecutivo federal no ha ido a ningún encuentro mundial de seguridad. ¿Por qué no se genera una estrategia para decirle a Estados Unidos, la violencia en México es porque tienes el mayor mercado de consumidores de drogas y estupefacientes?

Por el PRI, el diputado Héctor Yunes Landa mencionó que su bancada repudia cualquier amenaza a nuestra soberanía y no permitirán que ninguna nación pretenda intervenir en asuntos que competen únicamente al Estado mexicano. "Reitero nuestra posición de sostener un diálogo diplomático de alto nivel entre los poderes Legislativo y Ejecutivo de ambos países".

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD) refutó las intenciones intervencionistas del presidente estadounidense con el pretexto de combatir a los grupos del crimen organizado. "El nivel de la amenaza norteamericana es mayor y México debe dejar claro que no aceptará ninguna intromisión".