Rechazan exonerar a Murillo Karam de juicio político por Ayotzinapa

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados emitió una comunicación oficial en la que negó que al rechazar el juicio político contra el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, se le exonere de alguna responsabilidad en el caso Ayotzinapa.

Este martes, la Subcomisión de Examen Previo de San Lázaro aprobó un dictamen por el que desechó la solicitud de juicio político en contra de Jesús Murillo Karam, por omisiones en el ejercicio de su función como extitular de la otrora PGR, sobre todo en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos.

"Las pruebas que recibió la subcomisión eran insuficientes para determinar una responsabilidad política, ya que la Cámara de Diputados no cuenta con facultades en materia penal para determinar la culpabilidad del exprocurador.

"Sin embargo, esta resolución no libera de responsabilidad al ex procurador, ya que se mantiene la posibilidad de que un juez de causa penal, civil o administrativa conozca y resuelva el caso y determine las responsabilidades de su actuar", señaló la fracción.

Además, los legisladores morenistas aclararon que a lo más que podía trascender el juicio político era a solicitar la inhabilitación de Murillo Karam como funcionario, lo que no genera efecto jurídico real, ya que no es, ni se prevé, que sea servidor público nuevamente.

"Esta decisión mantiene la posibilidad de que Jesús Murillo Karam no podrá escudarse en el principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa, de ahí que se pretende llegar al fondo del asunto y no dar simplemente un carpetazo", aclaró la comunicación.