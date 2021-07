Rechazan nueva defensa en Iowa a mexicano

IOWA CITY, Iowa.- Un fiscal rechazó el jueves las afirmaciones de la defensa de que el asesinato de la estudiante de la Universidad de Iowa Mollie Tibbetts en 2018 podría estar relacionado con una red de tráfico sexual y con otros secuestros ocurridos en el área rural de donde desapareció mientras salía a correr.

La supuesta confesión de un hombre de 21 años, quien declaró que ayudó a asesinar a Tibbetts después de que fuera secuestrada y retenida en una casa utilizada para el tráfico sexual, no era creíble, afirmó el asistente de la fiscalía Scott Brown durante una audiencia realizada el día en que Cristhian Bahena Rivera, de 27 años, debía ser sentenciado por el homicidio de Tibbetts.

"No hay evidencia que lo respalde. Ninguna. Cero", declaró Brown. Dijo a la corte que la información sobre el hombre de 21 años que brindaron dos testigos no relacionados entre sí y que surgieron hacia el final del juicio de Bahena Rivera era incongruente con el relato que el propio acusado dio a la corte. En un documento legal presentado antes de la audiencia del jueves, argumentó que "no debe haber duda" sobre la culpabilidad de Christhian basándose en evidencia.

Los fiscales aseguran que Bahena Rivera, trabajador de una granja lechera que fue condenado en mayo de homicidio intencional, pasó con su vehículo a un lado de Tibbetts mientras ella salía a correr en Brooklyn y consideró que la joven era atractiva, por lo que se le acercó y la mató después de que ella amenazó con llamar a la policía. Aseguran que el acusado, originario de México, confesó parcialmente el crimen durante un prolongado interrogatorio un mes después de los hechos y llevó a investigadores a un maizal en donde se encontró el cuerpo.