Rechazan panistas candidatura de Félix Salgado Macedonio

Un gran número de funcionarias, diputadas y senadoras del Partido Acción Nacional emitieron un pronunciamiento donde manifiestan su total rechazo a la precandidatura al gobierno del estado de Guerrero de Félix Salgado Macedonio (Morena), quien ha sido señalado persistentemente por los delitos de violación y acoso sexual.

"Expresamos nuestra indignación ante el respaldo que, desde el Ejecutivo y el partido Morena, se ha otorgado a Salgado Macedonio a pesar de los cinco testimonios de las mujeres que lo han reconocido como su violentador. No dejaremos de señalar el machismo violento que ejercen tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador, como el dirigente nacional de MORENA, Mario Delgado; al ignorar, minimizar y rechazar las acusaciones en contra de Salgado Macedonio", expresaron las panistas en su posicionamiento.

Dijeron que tanto el Presidente de la República, como Morena utilizan discursivamente los conceptos de "ética" y "moral" como las piedras fundamentales de su forma de proceder, pero en los hechos se desmienten: "No es ético ni moral defender la precandidatura de un presunto violador, con el argumento de que es el mejor posicionado en las encuestas. No es ético ni moral anular la voz de las mujeres que han sido víctimas de la violencia sexual y de género. No es ético ni moral abrir la posibilidad de que un agresor sexual, en lugar de ser investigado por las autoridades correspondientes, sea respaldado".

Recordaron que en México, 66 de cada 100 mujeres han sufrido violencia. Los principales delitos que se comenten en nuestra contra son el abuso sexual (42.6%) y la violación (37.8%). Por eso lamentamos que desde el Poder Ejecutivo y desde un partido que se ha autoproclamado "feminista", se envíe el perturbador mensaje de que abusar sexualmente y violar a las mujeres no tiene consecuencias.

Dijeron que toda acción lleva un mensaje implícito. El registro de Félix Salgado Macedonio como precandidato al gobierno de Guerrero conlleva la siguiente misiva: "A Morena no le importa la vida de las mujeres, ni su voz, ni su acceso a la justicia".

Agregaron que en el pasado, el titular del Ejecutivo y Morena han dado muestras de su absoluto desprecio por las mujeres, al eliminar las estancias infantiles y desaparecer los apoyos a los refugios de las víctimas de la violencia de género. Ahora, en los hechos, dan cuenta de que aprueban la violencia sexual.

Por ello, las mujeres panistas exhortaron a la Fiscalía General del Estado de Guerrero a que lleve a cabo con exhaustividad la investigación correspondiente, respetando en todo momento las medidas procesales de los Derechos de las Víctimas citadas en la Ley General de Víctimas. "Confiamos plenamente en que la investigación se realice con la finalidad de determinar la situación jurídica del hoy precandidato a la gubernatura en Guerrero por Morena, Félix Salgado Macedonio, con la finalidad de evitar que presuntos violadores accedan a cargos de elección popular y así, prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres", dijeron.

Explicaron que la precandidatura de Salgado Macedonio es alarmante: compite para gobernar un estado donde el 5 de junio del 2020 se declaró la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).

"Por eso, las mujeres que integramos Acción Nacional, manifestamos nuestra confianza en que, ante la complicidad misógina que sostiene la candidatura de Salgado Macedonio, será la ciudadanía quien eviten que, al frente del gobierno de un estado, se encuentre un agresor sexual. Convocamos a todas las mujeres de México, independientemente de ideologías, a ponerse en Acción por México", dijeron en su posicionamiento.