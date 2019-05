Recibe Aceves del Olmo rechiflas en mitin del 1 de mayo en el Zócalo

"Aunque esté yo malo de las piernas me parto la madre con el que sea", expresó Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) ante las rechiflas durante su intervención en el mitin del Congreso del Trabajo en el Zócalo.

Al tomar la palabra ante miembros de la CTM, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), la Confederación Obrera Revolucionaria (COR) entre otros, Aceves del Olmo se dirigía a los trabajadores cuando los chiflidos, organizados por integrantes del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM), interrumpían su discurso.

"Eso sí no se los agradezco (los chiflidos) a quien esté silbando póngase aquí y aunque este yo malo de las piernas me parto la madre con el que sea", dijo el líder cetemista quien dejó la silla de ruedas al dar su discurso ante los trabajadores.

Desde que tomó el micrófono los ferrocarrileros, cuyo dirigente es Víctor Flores, comenzaron a chiflar a lo que Aceves del Olmo respondió:

"Al sindicato ferrocarrilero se les estima mucho. Yo no vengo a hablar por mí, por los trabajadores y seguiré defendiendo a todos los que pertenecen al Congreso del Trabajo, en especial tengo respeto por mi amigo Víctor Flores", resaltó.

A lo largo de su intervención las rechiflas no dejaron de escucharse por lo que el líder cetemista llamó a los trabajadores a ser respetuosos.

"Tengo que venir a defender lo que yo aprendí cuando fui obrero, siempre respete a mis líderes, portémonos bien, pronto vamos a salir de aquí", apuntó.

Carlos Aceves también expresó su descontento por la presencia de integrantes de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), dirigida por el senador morenista Pedro Haces.

"Hoy está por aquí haciendo sus anuncios una organización que no es del Congreso del Trabajo que es la CATEM, ellos no son del Congreso del Trabajo, no a líderes que acaban de llegar quieran venir a meterse a donde no se les ha invitado porque esto siempre se ha llenado con gente de la FSTSE, de la CTM", dijo.