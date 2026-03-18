Recibe el Senado plan B de reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado de la República recibió este martes la iniciativa conocida como plan B de la reforma electoral, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que de aprobarse permitirá que se adelante un año la revocación de mandato, con lo que en 2027 habría una megaelección para renovar el Congreso federal, Congresos locales, 17 gubernaturas, el Poder Judicial y realizar el ejercicio de revocación de mandato.

El proyecto contempla modificaciones constitucionales a fin de reducir los privilegios económicos en el servicio público.

Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció su determinación para que la elección judicial se mantenga en los términos previstos para celebrarse también en 2027.

"Hay también algunas modificaciones a la elección judicial, pero tomé la decisión de que siga siendo en el 2027, aprovechar la elección del 2027 para atender todo, de una vez, y hay algunas modificaciones para que sean menos candidatos en las boletas, que las comisiones que presentan las candidaturas del Ejecutivo, Legislativo y Judicial puedan hacer una mayor revisión de los perfiles que se presentan", refirió.

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Tras recibirse la iniciativa conocida como plan B en el Senado, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco, descartó un procedimiento en fast track, pero subrayó que Morena y sus aliados prevén aprobar esta reforma antes de la Semana Santa.

El documento contó con el aval de los tres partidos aliados, Morena, PT y Verde, plantea la posibilidad de adelantar la consulta de revocación de mandato.