Recibe FGJ carpeta del caso Ariadna

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la madrugada de ayer la Fiscalía General del Estado de Morelos entregó a su similar de la Ciudad de México la carpeta de investigación del caso de Ariadna Fernanda López Díaz.

"Nos comentó la fiscal [Ernestina Godoy] que la entregó en la madrugada, que en la madrugada la recibieron y apenas van a revisarla. Todavía la fiscal no nos podía comentar nada y además hay que guardar el debido proceso para algunos temas", indicó la jefa de Gobierno.

En conferencia de prensa, la mandataria mencionó que lo anterior se debió al cuestionamiento que hizo en torno a que la fiscalía de Morelos entregaría la carpeta el 13 de noviembre.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum hizo un llamado al Poder Judicial y a los fiscales para que haya justicia, que no haya encubrimiento y corrupción en todos los casos, pero en particular en los feminicidios.

"En la medida que se acaba, que no haya impunidad, que se acabe con la impunidad y que haya justicia, en esa medida vamos a tener menos feminicidios. Es el llamado al Poder Judicial y a los fiscales, lo repito nuevamente", indicó.

La jefa de Gobierno también evidenció que el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, le solicitó a su homóloga de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, que la mandataria matizara su postura sobre el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda.

"El día que salgo yo a informar lo que está pasando y a denunciar con todas sus letras al fiscal de Morelos, le habla por teléfono a la licenciada Ernestina Godoy para hablar sobre el caso, y entre otras cosas le dice: '¿No habrá manera de que matizara la jefa de Gobierno?'", señaló.

Ante esta solicitud, Sheinbaum Pardo mencionó que no tenía por qué matizar su postura, pues sostiene que el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, quiso encubrir el feminicidio de Ariadna Fernanda.

"¿Por qué nos vamos a quedar callados? Yo sigo sosteniendo que querían encubrir el feminicidio", reiteró la mandataria.

Darán más promoción a aplicación Mi Taxi. Respecto al caso de Lidia Gabriela, quien murió al arrojarse de un taxi en movimiento, presuntamente por temor a ser privada de la libertad, la jefa de Gobierno manifestó que el caso va muy avanzado y que el dueño del vehículo está detenido, así como otra persona, quien ayer fue vinculada a proceso.

Sheinbaum Pardo abundó que en el caso de todos los delitos que tienen que ver con mujeres, por la alerta de violencia y por convicción, existen protocolos especiales que se siguen tanto en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) como en la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina.

Agregó que con relación a este caso, van a promover más el uso de la aplicación Mi Taxi.

Precisó que el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, hace una inspección para determinar que realmente los taxistas en el proceso de revisión anual estén cumpliendo con lo establecido por las autoridades.