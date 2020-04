Recibe SCJN controversias por medidas implementadas contra Covid-19

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió dos controversias constitucionales contra las medidas implementadas tanto por el gobierno federal como el de Sonora para hacer frente a la pandemia por Covid19.

El gobierno de Tamaulipas reclamó que el gobierno de federal ha omitido restringir los viajes inter-fronterizos no esenciales entre México y Estados Unidos con motivo de la pandemia por Covid-19. "La omisión de establecer políticas, acciones generales y lineamientos sobre controles sanitarios para las personas migrantes en la frontera norte con EU, en el tramo correspondiente al estado de Tamaulipas y que, como consecuencia de la pandemia del Covid-19 se encuentran en el estado.

"La omisión de retornar a sus países de origen a las personas migrantes deportadas por EU y que, como consecuencia de la pandemia del Covid-19 se encuentran en el territorio del estado de Tamaulipas", agregó el gobierno de la entidad.

También reclamó que en los albergues migrantes no hay acciones, políticas o medidas sanitarias implementadas por el gobierno federal para evitar la propagación del virus en estos lugares en territorio tamaulipeco y que no se garantiza el retorno seguro de los migrantes extranjeros a sus lugares de origen.

"Las Omisiones, detalladas en los incisos anteriores, constituyen los actos que violentan la soberanía del Estado de Tamaulipas y que se reclaman por medio de este proceso constitucional", precisó.

En tanto, el municipio de Guaymas, Sonora, reclamó el decreto expedido por la gobernadora Claudia Pavlovich el pasado 24 de marzo por el cual declaró emergencia sanitaria en el estado por Covid-19.

En su demanda alegó que el decreto no establece el proyecto de presupuesto que la gobernadora Pavlovich supuestamente presentó para hacer frente a la pandemia y posteriormente reactivar la economía en el estado.

Esta demanda ya fue admitida y el gobierno de Sonora ya fue emplazado para rendir sus informes correspondientes.