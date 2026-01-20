logo pulso
Nacional

Reclama oposición ingreso de aeronave sin notificar al Senado

Por El Universal

Enero 20, 2026 03:00 a.m.
A
Reclama oposición ingreso de aeronave sin notificar al Senado

CIUDAD DE MÉXICO.- Senadores de oposición exigieron una explicación y un informe al Senado sobre los objetivos de la presencia en México de una aeronave militar tipo Hércules, de Estados Unidos, que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca.

El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara Alta, Manuel Añorve Baños, advirtió que es muy grave que el gobierno mexicano actúe con opacidad, oculte información y sólo dé la cara cuando hay presión pública. "Colaborar con Estados Unidos no viola la soberanía. Soberanía no es aislarse ni improvisar. Soberanía es proteger a las familias, el espacio aéreo y la economía del país", dijo.

Subrayó que el episodio del avión militar en el aeropuerto de Toluca manda un mensaje político claro."Si fuera algo rutinario, habría ocurrido en una base militar, pero además hay un elemento que no puede ignorarse. La última autorización del Senado para el ingreso de tropas de Estados Unidos fue aprobada el 30 de septiembre y correspondía a un adiestramiento que concluyó el 12 de diciembre. Por eso que una aeronave militar aterrice semanas después en un aeropuerto civil abre dudas legítimas sobre el alcance, la vigencia y la información que se ha compartido".

Añorve Baños denunció que Morena usa una narrativa falsa de soberanía para esconder incapacidad. "La inseguridad —que quede claro— no se combate con ideología, se combate con inteligencia, tecnología y cooperación real. Estados Unidos tiene herramientas clave y ha ofrecido ayuda. Rechazarla tiene costos y hoy esos costos se reflejan en alertas que ponen bajo sospecha el Espacio Aéreo Mexicano. No es un tema menor, es pérdida de confianza, daño a la imagen del país y riesgos innecesarios para la aviación civil, el turismo y la economía".

En entrevista con EL UNIVERSAL, la senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, señaló que más allá de las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien justificó la presencia del avión militar de Estados Unidos por "actividades de capacitación", es claro que el Senado no autorizó su entrada al país.

