Reclaman a López-Gatell por adjudicarse "logro" de Jalisco en pandemia

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda Hoeflich, reclamó al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, adjudicarse el caso de Jalisco como ejemplo de buenas acciones del gobierno federal ante el Covid-19, cuando -dijo- las medidas fueron tomadas de avanzada por el gobernador de la entidad, Enrique Alfaro.

"Nada más alejado de la realidad. Le pedimos al subsecretario que deje de mentir. [Porque] a pesar de su reacción tardía, Jalisco va bien porque se tomaron decisiones difíciles a tiempo", aseguró el dirigente de MC.

El también senador por Jalisco recordó que Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró desde el 11 de marzo al coronavirus como una pandemia y, desde entonces, en Jalisco comenzó con la instalación de puntos de control sanitarios en aeropuertos.

También defendió que, desde el 13 de marzo, Jalisco anunció la suspensión de clases y, "al día siguiente, Hugo López-Gatell defendió que las escuelas del país trabajarían con normalidad, argumentando que era preferible cerrar las escuelas cuando hubiera más de 100 niños infectados".

Igual que, para el 25 de marzo, "Jalisco tomó la decisión de aplicar pruebas masivas", pese a que López-Gatell "argumentó que esas pruebas no estaban certificadas, y 14 días después reconoció la utilidad de estas pruebas".

"En Jalisco no olvidamos que hace unas semanas nos llamó 'exagerados', mintió al usar datos parciales para acusar a Guadalajara de no seguir las recomendaciones de reducción de movilidad y frenó la llegada de pruebas certificadas al estado y al país.

"En Jalisco se están salvando vidas porque se han tomado decisiones difíciles, pero correctas. Por el contrario, su ineptitud y negligencia ha costado la vida de personas que han confiado en su palabra", acusó Castañeda.