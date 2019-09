Reclaman abandono de escuelas dañadas por sismos en Oaxaca

Padres de familia y maestros de diversos centros educativos de la región del Istmo de Tehuantepec encararon a autoridades y las acusaron de abandonar la reconstrucción de las escuelas que resultaron dañadas por el sismo del 7 de septiembre de 2017, que devastó la región.

A los reclamos se sumaron integrantes de la Unión de constructores de la región del Istmo, quienes advirtieron a las autoridades federales y estatales que no comenzarán los trabajos en más de 300 escuelas hasta que les liquiden los más de 15 millones de pesos que ya invirtieron.

También advirtieron que no permitirán que otras empresas comiencen con las obras hasta que les paguen todo lo invertido.

Adolfo Maldonado Fuentes, titular del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física (Iocifed), David Cervantes Peredo, director general de la Comisión Nacional para la Reconstrucción y Marisol Cruz, responsable de la reconstrucción en el Istmo de Tehuantepec por parte de la Secretaria de Desarrollo Agratio Territorial y Urbano (Sedatu), fueron los funcionarios que recibieron los reclamos de padres de familia, docentes y constructores, quienes los acusaron de realizar promesas que no cumplen.

Como respuesta, Iocifed aseguró que este 23 de septiembre comenzará los trabajos de reconstrucción, pero Tomas López Pineda, vocero de constructores de la región del Istmo, le respondió que eso no será posible en las 300 escuelas que ellos tienen a cargo, pues no les han pagado y por eso están suspendidas las obras desde hace meses.

Reunidos en el auditorio del Instituto Tecnológico del Istmo (ITI), Wilber Santiago Valdivieso, vocero de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), detalló que el gobierno federal sólo tiene contemplado la reconstrucción de 427 escuelas de un total de mil 665 que esperan aun ser reconstruidas en su totalidad.

De estas 427 escuelas, 48 planteles estarán a cargo de Sedatu, 32 serán atendidas por empresas aseguradoras y 347 con recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

Las autoridades no pudieron calmar los ánimos de los convocados y sólo se limitaron a prometer que el gobierno de México tiene como prioridad la reconstrucción en el Istmo de Tehuantepec y que será en octubre cuando comenzarán nuevamente con los trabajos de manera ordenada. También pidieron confiar en ellos.