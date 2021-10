Reclaman hostilidad hacia los académicos

El pleno de la Cámara de Diputados realizó una sesión solemne para celebrar 100 años de la creación de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El acto, en el que estuvo presente la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, se desarrolló en medio de reclamos, por una presunta "hostilidad gubernamental" hacia los intelectuales y académicos.

"Para admirar esta secretaría también debemos ser críticos, por eso reconocemos al maestro en la sierra, en el valle, en todas partes, pero por otro lado, decir que hoy necesitamos libertad académica y de pensamiento, y en ocasiones advertimos, y lo digo con mucho respeto, la hostilidad gubernamental a los intelectuales, a los académicos, a las universidades públicas y a los centros de investigación", dijo el coordinador de los panistas, Juan Carlos Romero Hicks.

Es urgente trabajar para propiciar la investigación educativa, revisar el modelo educativo, fortalecer la formación de profesores, y mejorar el modelo de evaluación, agregó.

En tanto, la priista Sayonara Vargas Rodríguez detalló que si bien hay avances importantes en materia educativa en México, persisten retos importantes, sobre todo el rezago educativo.

"Las cifras señalan que 24.84% de estudiantes no tiene acceso a internet y 4.47% no cuenta con televisión por lo que no pueden estudiar a distancia por la pandemia del Covid-19. Además, de acuerdo con el Inegi, seguimos con 4.7% de analfabetismo. La educación está en el centro de las mejores aspiraciones de la nación, no podemos olvidar esto", aseveró.

En su oportunidad, Delfina Gómez recordó que la pandemia abrió nuevos caminos de enseñanza: "Hoy el salón de clases ya no puede constreñirse a cuatro paredes, se ha ampliado su espacio vital".

Y dijo que hoy las pantallas son una realidad contundente que, sin embargo, no pueden sustituir el trato personalizado propio de los profesores.

"La estrategia Aprende en Casa hizo patente la entrega con la que nuestros y profesores, encararon el desafío y atendieron a sus estudiantes virtualmente. Hoy, para beneficio de todos, hemos iniciado con éxito el regreso a la escuela. El retorno a clases es un hecho que avanza en su proceso. Debo decir que no volvemos a la misma escuela porque no somos los de antes. Ni maestras ni maestros, ni madres ni padres ni tutores, somos los mismos después de la larga cuarentena", aseveró.