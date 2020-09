Reclamo de madre de normalista desaparecido es legítimo: Encinas

El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, dijo que atenderán el reclamo de María Martínez, madre de uno de los normalistas desaparecidos, quien pidió al gobierno "apriete un poco más" en las investigaciones del caso, porque "no tenemos nada".

Entrevistado al salir de Palacio Nacional, el también presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa afirmó que es un reclamo legítimo que se debe de atender.

"Es un mensaje fuerte, legitimo, tiene toda la razón y hay que escuchar, atender este reclamo porque no ha habido toda la respuesta que quisiera, pero estamos trabajando para ello", indicó el funcionario.,

Encinas Rodríguez señaló que "todos quisiéramos que hubiera mayores avances y resultados, pero también, como hemos dicho, no vamos a inventar ni a fabricar nada, vamos a presentar resultados que sean verificables y que impliquen avances".

Dijo que el gobierno federal no se va a presionar por el tiempo, ya que lo importante es reconstruir una investigación que, aseguró, se hizo pedazos de origen y que están prácticamente partiendo de cero con diversas limitaciones.

Respecto las órdenes de aprehensión contra militares, el funcionario afirmó que son varias y que ya está siendo ejecutadas por la Fiscalía General de la República (FGR).

"Se están ejecutando y esperemos que en los próximos días vayan avanzando las detenciones", indicó.