Recolectan firmas para impedir arribo de crucero a Cozumel

La eventual llegada del crucero de la naviera Mediterranean Shipping Company (MCS), a Cozumel, esta noche, ha despertado la preocupación de ciudadanos que, rápidamente, solicitaron firmas a través de la plataforma avaaz.org para negarle el atraque.

Con el título de "evitar que el crucero con Coronavirus, atraque en Cozumel, México", una internauta inició la recolecta de firmas para solicitar al gobierno de Quintana Roo que impida el arribo del crucero MCS Meraviglia.

"Es urgente pasar esta solicitud rápido para que a las 9:30 pm de hoy las personas a bordo del Crucero Meraviglia, de la firma ítalo-suiza MSC, no se desplieguen por tierras Mexicanas", se lee en el aviso montado en la plataforma web de avaaz.org.

El gobierno del estado, a través de la titular de la Secretaría de Salud (Sesa), Alejandra Aguirre Crespo, ha intensificado los esfuerzos para aclarar que el pasajero que viaja a bordo de la embarcación, padece una enfermedad respiratoria, que no cumple con la definición operacional para el coronavirus (Covid-19).

"Me dirijo a ustedes para ampliar y aclarar la información relacionada con un crucero que está próximo a atracar en la isla de Cozumel, en donde viaja un pasajero con supuesto diagnóstico de coronavirus.

"Se activaron los protocolos de vigilancia epidemiológica y se precisa que este pasajero no cumple con la definición operacional de caso, de tal manera que no representa un riesgo para nuestro estado y finalmente podrá atracar sin ninguna complicación", insistió la funcionaria, en un nuevo mensaje a la comunidad, en el cual subraya que el crucero "es bienvenido".

El MCS cuyo arribo fue rechazado en los puertos de Ocho Ríos, Jamaica y Georgetown, Islas Caimán, llegará esta noche al muelle de cruceros de Punta Langosta en Cozumel, procedente de Miami, Florida.